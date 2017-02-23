«ВЕРТЕКС» вошел в топ-3 влиятельных российских фармпроизводителей в 2016 году

По результатам опроса исследовательского холдинга «Ромир», компания «ВЕРТЕКС» заняла третье место среди российских производителей лекарственных препаратов, оказавших наибольшее влияние на фармацевтический рынок в 2016 году. В тройке лидеров она стала единственной компанией из Санкт-Петербурга.

По сравнению с рейтингом 2015 года «ВЕРТЕКС» поднялся на 4 пункта с 7 места. Основные баллы за 2016 год компания получила от сотрудников аптек, к которым холдинг «Ромир» отнес директоров, заведующих, менеджеров по закупкам, провизоров и фармацевтов. Это объясняется тем, что преимущественно ее продукция представлена в коммерческом сегменте – розничном канале продаж.

Оценка влиятельности компании на фармрынок России – не только результат ее развития, работы нового завода в Петербурге и расширения ассортимента, но и повышения лояльности к лекарствам отечественных производителей в целом.

Главные задачи «ВЕРТЕКСА» — импортозамещение и доступность российских лекарств. Портфель производителя включает как продукты собственных разработок, так и широкий ряд дженериков в разных терапевтических группах. Более 80 из 150 лекарственных позиций производства компании входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – ЖНВЛП. Компания производит лекарственные препараты в соответствии с требованиями стандарта GMP (Good Manufacturing Practice – надлежащая производственная практика), что подтверждают заключения Минпромторга РФ.

В опросе «Ромира» приняли участие 476 экспертов из 26 городов России. Его результаты опубликованы в газете «Фармацевтический вестник» (№6 (877) от 21.02.2017 г.).

АО «ВЕРТЕКС» — российский производитель лекарственных препаратов (70% ассортимента), косметических средств, биологически активных добавок. Всего в портфеле около 220 позиций продукции. Лекарственные препараты компания производит на заводе в Петербурге, открытом в 2015 году. Ее возможности обеспечивают полный цикл от разработки до упаковки продукции в различных формах выпуска: таблетках, капсулах, мазях, спреях, кремах и др. Также в портфель «ВЕРТЕКСА» входит ряд собственных косметических брендов: Alerana, «Ла-Кри», «Асепта», «Гинокомфорт», «Нормавен».

gmpnews