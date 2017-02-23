ФАС удалось снизить стоимость более чем на 100 наименований лекарств

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев констатировал снижение цен более чем на 100 наименований лекарственных средств в России.

«Впервые нам за всю историю удалось в абсолютном значении снизить цены более чем на 100 лекарств», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Артемьева, ранее подобных результатов не удавалось добиться, потому что производители ставили акцент на себестоимости создания одного лекарства, в то время как ФАС использует метод сопоставимых рынков.

«Если среди окружающих нас странах есть хоть одна, где продают таблетку дешевле, чем зарегистрировали у нас, производители должны снизить цену до этого значения. Если они это не делают, мы их вообще выгоняем с рынка», — пояснил глава ФАС.

ТАСС