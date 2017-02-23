Депутаты предлагают субсидировать закупку дорогостоящих лекарств из федерального бюджета

Приморские законодатели поддержали обращение Законодательного Собрания Амурской области к Председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложением субсидировать из федерального бюджета расходы регионов на обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.

В обращении амурских законодателей сказано, что поскольку лекарственные препараты для лечения больных орфанными заболеваниями, являются дорогостоящими, большинство субъектов РФ не могут в полном объеме предусмотреть в бюджетах регионов расходы на их закупку. в В Амурской области дефицит средств на эти цели в прошлом году составил 107,8 млн рублей. В регионе проживает 86 пациентов, в том числе 45 детей, страдающих редкими заболеваниями, а стоимость лечения одного пациента составляет от 30 тысяч до 29 млн. рублей в год.

Как сообщил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, по информации департамента здравоохранения Приморья, в крае дорогостоящие препараты жизненно необходимы 219 пациентам, в 2017 году на эти цели необходимо 350 млн рублей.

Субъекты РФ неоднократно вносили в Госдуму РФ предложения изменить Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и передать полномочия по обеспечению лекарственными препаратами граждан, страдающих орфанными заболеваниями, на федеральный уровень. Однако изменений не последовало.

Департамент здравоохранения направил в Правительство РФ и Министерство здравоохранения предложение предоставлять из федерального бюджета субъектам РФ субсидии на исполнение этих расходных обязательств.

Аналогичная просьба содержится и в обращении Законодательного Собрания Амурской области к Председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. Депутаты предлагают в связи со сложной финансовой ситуацией в регионах рассмотреть возможность предоставить из федерального бюджета субъектам РФ субсидии на исполнение расходных обязательств, связанных с обеспечением лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.

«Мы считаем, что объем средств, который выделяется из федерального бюджета для лекарственного обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, необходимо увеличивать и поддерживаем позицию наших коллег из Амурской области», — отметил председатель комитета Игорь Чемерис.

zspk.gov