Около 54% лекарств закупается в Москве по ценам ниже средних по России

Порядка 54% наименований лекарственных препаратов закупается в Москве по ценам ниже средних по Российской Федерации, сообщил в ходе заседания президиума столичного правительства в среду руководитель городского департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Анализ закупок лекарств показал, что 54% наименований лекарственных препаратов закупается в Москве по ценам ниже средних цен в Российской Федерации», — сказал Дегтев.

Он добавил, что средневзвешенная цена поставки лекарств ниже средневзвешенный цены поставки по контрактам других федеральных заказчиков субъектов РФ на 16,4%.

«В этой связи по итогам рассмотрения вопроса об итогах осуществления закупок правительство Москвы поручило подготовить предложения по совершенствованию практики закупки лекарственных препаратов, включая изменение порядка определения стартовых, максимальных цен и расширение круга потенциальных поставщиков», — добавил руководитель департамента.

Дегтев отметил, что власти Москвы планируют довести долю стандартизированных закупок до 50% утверждением еще 150 комплектов документации.

«В настоящее время утверждено 44 комплекта стандартизированной документации. Планируется утвердить еще 150 комплектов документации, что позволит довести долю стандартизированных закупок до 50%», — сказал чиновник.

Глава департамента отметил, что дальнейшая стандартизация регулярных типовых закупок заказчиков, предусматривающая автоматизированное формирование закупочной документации, технических заданий и проектов контрактов, происходит на основе типовых шаблонов. Кроме того, в стандартизированных закупках применяются типовые критерии оценки заявок и требования по качеству продукции, а также единые цены.

riamo