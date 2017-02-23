Недопустимо, чтобы вакцины из НКПП стоили в 7 раз дешевле одной поездки на метро

В рамках международного конгресса «Биотехнология: состояние и перспективы развития» состоялся круглый стол на тему «Взаимодействие науки и бизнеса по ключевым направлениям биотехнологии и биомедицины. Коммерциализация отечественных разработок», в котором приняли участи представители фармы.

Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев выступил модератором дискуссии. Он отметил, что взаимодействие науки и бизнеса — один из наиболее актуальных вопросов.

«Биотехнологии наряду с информационными и нано-технологиями определены государством в качестве ключевых направлений развития экономики. Мировой рынок биотехнологий сегодня составляет порядка 300 млрд. долларов. Он продолжает ежегодно расти на 10-12% и по прогнозам, к 2020 году составит около 600 млрд. долларов. Биотехнология, биомедицина и биофармацевтика выходят на лидирующие позиции в экономике», — подчеркнул спикер.

Кроме того, рассказал докладчик, сегодня в Российской Федерации, помимо научных и экономических моментов, первые шаги делает регуляторика в этой сфере: начались регламентированные клинические исследования, недавно дополнительные полномочия получил Росздравнадзор — ему вменяется в обязанность контроль за использование биотехнологий и клеточных технологий. Пока делаются первые шаги, надо воспринимать все эти механизмы, как живые, — отметил Виктор Дмитриев. От бизнеса следует ждать поправок и предложений о том, как сделать эту систему с одной стороны более эффективной, с другой стороны более безопасной. Понятно, что далеко не все изучено и, несмотря на то, что биотехнология – модное слово, но при этом есть немалые риски, которые видят и ученые, и практические медики.

Директор по экономике здравоохранения АО «Р-Фарм» Александр Быков также поделился успехами компании: в прошлом году была открыта технологическая линия на Ярославском заводе готовых лекарственных форм. Совместно с компанией Дженерал Электрик «Р-Фарм» осуществили производственный трансфер одноразовых систем для выпуска моноклональных антител. Эта модель позволяет обеспечить высочайшее качество производства и в то же время снизить затраты.

Отдельную дискуссию вызвал вопрос ценообразования на вакцины для национального календаря профилактических прививок. Существующая нормативная база не позволяет проводить закупки этих биотехнологических продуктов по ценам выше прошлогодних, но это антирыночно. Рентабельность производства таких продуктов ушла в минус, а проще говоря – производство стало убыточным. Стоимость дозы вакцины АКДС-микроген сегодня 8 рублей.

«Я не буду сравнивать ее с курсом доллара или евро. Я сравню ее со стоимостью проезда на метро – сегодня она 55 рублей. Вакцина АКДС стоит в 7 раз дешевле. Это нонсенс» — подчеркнул Виктор Дмитриев.

Пресс-служба АРФП

gmpnews