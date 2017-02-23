Имущество «Оранжевой аптеки» арестовано за долги

Судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Иркутской области наложили арест на имущество ООО «Оранжевая аптека».

Исполняя решение Арбитражного суда Иркутской области, удовлетворившего иск общества с ограниченной ответственностью о возмещении денежных средств за поставленный товар на сумму свыше 1,3 млн рублей и неустойки в размере более 300 тыс. рублей, приставы арестовали аптечное оборудование, тонометры, товары для детей.

«Предварительная оценка арестованного имущества составила 238 тыс. рублей. Имущество до его реализации передано на ответственное хранение взыскателю», — сообщили в пресс-службе УФССП.

«Фармацевтический вестник»