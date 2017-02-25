В Южной Корее ожидаемая средняя продолжительность жизни превысит 90 лет

ВОЗ и Имперский колледж Лондона выпустили прогноз о положении дел в области продолжительности жизни в 35 развитых странах к 2030 году. Согласно результатам, опубликованным в журнале The Lancet, ожидаемая продолжительность жизни вырастет во всех рассмотренных странах, а в Южной Корее с вероятностью 57% превысит 90 лет, но только у женщин, и почти во всех рассмотренных странах разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами начнет сокращаться.

Изложим сперва основные результаты: во всех рассмотренных странах ожидаемая продолжительность жизни вырастет — с вероятностью 65%. Хорошая новость для мужчин — с вероятностью выше 95% ожидаемая продолжительность их жизни превысит 80 лет, у тех, кто живет в Австралии, Швейцарии и, опять же, Южной Корее. Меньше всего этот показатель вырастет в Греции, Македонии, Сербии, США, Швеции и Японии. Далее, хорошо известно, что женщины в среднем живут дольше мужчин — но это будет меняться, везде, кроме Мексики, потому что там женщины будут жить еще больше, и в Греции, Франции и Чили, потому что там продолжительность жизни вырастет одинаково у обоих полов.

«Южная Корея очень многое делает правильно, — сказал профессор Маджид Эззати из Имперского колледжа Лондона. — У них, похоже, блага распределяются равномерно, и то, что полезно людям — образование, питание — доставалось большинству, а кроме того, у них очень низкий уровень ожирения и они неплохо справляются с гипертонией».

Япония, когда-то безоговорочный лидер по части долгожительства, сдвинется вниз на несколько строчек — по продолжительности жизни у женщин она будет уступать Южной Корее и Франции, а у мужчин так и вовсе провалится с 4 места на 11.

Особое внимание обращают на себя США. К 2030 году они могут оказаться страной с самой низкой среди развитых стран ожидаемой продолжительностью жизни — 80 у мужчин и 83 у женщин, примерно того же добьются Мексика и Хорватия. Как отметил профессор Эззати, это противоположность Южной Кореи, страна с большим неравенством и единственная, где нет всеобщего медицинского страхования.

Отдельно обращает на себя внимание тот факт, что среди рассмотренных стран США стали первой страной, где перестал увеличиваться средний рост населения. «Это что-то говорит нам о питании в ранний период развития детей», — сказал профессор Эззати.

Однако все эти ожидания имеют и оборотную сторону — растущая продолжительность жизни означают растущую нагрузку на бюджеты развитых стран. Недаром в последнее десятилетие все чаще говорят о повышении возраста выхода на пенсию — соотношение числа работающих и получающих помощь от государства уже не позволяет государственным системам поддержки пожилых людей сводить концы с концами, так что хронический дефицит пенсионных систем стал очень распространенным явлением, это не специфически российская проблема.

Наконец, следует отметить, что все эти прогнозы основаны на предположении, что дела в общем и целом будут идти по-прежнему. Так что какое-нибудь масштабное событие, вроде универсальной вакцины или распада СССР может все переменить.

Иллюстрация: WorldLifeExpectancy.com

scientificrussia