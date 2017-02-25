Россия совместно с Индией выпустит новые лекарства

Ставропольский медицинский университет совместно с Делийским университетом фармакологии заявили о запуске совместной программы по созданию высококачественных, конкурентоспособных на мировом рынке лекарственных препаратов.

Официальная церемония старта программы состоялась 17 февраля в Дели. Союз был создан с целью развития фармацевтической промышленности в России и Индии, что должно способствовать внедрению инноваций в создание лекарственных препаратов.

Сотрудничество этих организаций также направлено на то, чтобы снизить уровень затрат на импорт медикаментов и развитие местных производителей медикаментов в обеих странах. С этой целью программа будет ориентирована на поиск грантов, которые пойдут на поддержку местных производителей и налаживание лицензирования инновационных продуктов.

Особый акцент будет сосредоточен на введении био- и нанотехнологий, также предполагается создание кластерного производства инновационной фармакологической продукции в обеих странах.

Арутюнова Кристина

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