Минздрав Кыргызстана исключил 51 препарат из Перечня жизненно-важных

Перечень жизненно-важных лекарств средств (ПЖВЛС) Республики Кыргызстан утверждается постановлением правительства и является основным государственным списком для повышения доступности базовых жизненно-важных лекарств для населения и организаций здравоохранения, используется для больничных закупок, врачебных назначений, для возмещения затрат на лекарственные средства по мониторируемым заболеваниям (Доппакет ОМС) и по Программе государственных гарантий Кыргызской Республики.

В очередном пересмотре Перечня акцент сделан на максимальное соответствие аналогичному оригинальному списку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2015г), который пересматривается ежегодно согласно научно-обоснованной практике и новым поступающим данным по необходимости, безопасности, эффективности лекарств.

По настоятельной просьбе Министерства здравоохранения Кыргызской Республики при обращении в страновой офис ВОЗ в работе национальной экспертной группы совместно с ведущими экспертами Министерства здравоохранения, клиническими фармакологами, представителями научно-образовательной среды приняли участие несколько экспертов ВОЗ по составлению подобных перечней. Проведенный анализ показал, что в ПЖВЛС Кыргызской Республики присутствовали препараты, которых нет в списке ВОЗ, не отвечающие критериям отбора в силу отсутствия доказательств эффективности, устаревшие и нерациональные. Всего исключено 51 лекарственное средство. Напротив, в кыргызском списке отсутствовал ряд препаратов, относящихся к основным базовым лекарствам в международной практике. некоторые из них не зарегистрированы в стране и/или неизвестны кыргызским врачам в силу консерватизма последних. Это создает сложности к доступу к проверенным эффективным лекарствам, даже когда у больниц и пациентов есть средства для их приобретения.

Часто пациенту приходится приобретать медикаменты самостоятельно, для чего ему необходимо не только пойти в аптеку и купить необходимое лекарство, но и приобретать его за рубежом, если его нет в наличии в стране, искать через «сумочный бизнес» или знакомых. До сих пор в аптеках можно найти нужный, но незарегистрированный препарат, незаконно реализуемый, да и стоимость таких препаратов возрастает в разы. В связи с этим в кыргызский ПЖВЛС 2017г включены препараты для лечения онкологии, туберкулеза, вирусного гепатита С, обезболивания, дерматовенерологические средства, контрацепции, антибиотики и другие средства по приорите6тным заболеваниям (всего 95 наименований).

ИСТОЧНИК:МИНЗДРАВ КЫРГЫЗСТАНА

gmpnews