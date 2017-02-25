Боль­шая часть ин­вести­ций в фар­ма­цев­ти­ку связана с биотехнологиями

20 февраля в рамках Международного конгресса «Биотехнология: состояние и перспективы развития» состоялся круглый стол «Взаимодействие науки и бизнеса по ключевым направлениям биотехнологии и биомедицины. Коммерциализация отечественных инновационных разработок», организованный при поддержке Минпромторга России. Представители научно-исследовательских организаций, российских фармпроизводителей и кластеров, отраслевых ассоциаций и венчурных фондов обсудили вопросы, связанные с инфраструктурой для коммерциализации и внедрения научных разработок в производство. Олег Корзинов, исполнительный директор Биофармкластера «Северный», выступил с докладом «Нейронет – новые возможности для проектов в области «НейроФармы», рассказав о перспективах и задачах, стоящих перед отраслью.

«Рынок препаратов для лечения заболеваний нервной системы является предшественником рынка НейроФармы, так как в основном ориентирован на лечение симптоматического характера.К 2035 году перед командами, работающими в НейроФарме, поставлена цель: научиться полностью излечивать заболевания нервной системы через технологии генной и клеточной коррекции, — отметил Олег Корзинов. — При этом уже в десятилетней перспективе ожидается завершение клинических испытаний инновационных лекарственных кандидатов для диагностики и лечения болезней Альцгеймера, Паркинсона, шизофрении, тревожных состояний, инсульта. Однако реализация амбициозных планов невозможна без соответствующей подготовки специалистов. Согласно «дорожной карте» НейроНета, к 2018-2020 годам в России планируется создать 10 НейроНет-центров с привязкой к вузам, где будут готовить кадры. Бизнес-акселераторы будут оказывать поддержку командам изобретателей в запуске стартапов и продвигать проекты на международный уровень».

Возлагает большие надежды на развитие биомедицинских технологий и российское государство. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров подчеркнул особую значимость эффективного взаимодействия науки и бизнеса в сфере производства биофармацевтических препаратов и биомедицинских изделий, как залога развития отрасли в целом.

Эксперты отметили, что сфе­ра би­отехнологий сегодня яв­ля­ет­ся на­ибо­лее ин­вести­ци­он­но-прив­ле­катель­ной, поскольку боль­шая часть ин­вести­ций в фар­ма­цев­ти­ку свя­зана имен­но с этим сектором. Кроме того, специалисты обсудили не только возможности, но и сложности, с которыми приходится сталкиваться отрасли. Среди них проблемы системы ценообразования в России, мешающей развитию инноваций, а также взаимодействия бизнеса с научными организациями. Участники круглого стола отметили, что для успешной коммерциализации отечественных разработок необходимо, чтобы «наука и бизнес разговаривали на одном языке». Безусловно, успешные примеры такого взаимодействия уже существуют, но пока еще не в таком масштабе, как хотелось бы и разработчикам, и производителям.

Нейронет — это среда информационного обмена нового поколения, которая станет следующим этапом развития современного интернета (Web 4.0). Взаимодействие участников будет осуществляться с помощью инновационных нейрокомпьютерных интерфейсов, а сами компьютеры станут нейроморфными (похожими на мозг). В будущем технологии, продукты и услуги рынка НейроНета охватят все аспекты жизни и существенно расширят возможности человека. «Дорожная карта» НейроНета (ДК НТИ «НейроНет») одобрена президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Пресс-служба БФК Северный

gmpnews