Устойчивость к противомикробным препаратам остается на высоком уровне

Бактерии, обнаруженные в организме человека, животных и продуктах питания продолжают демонстрировать устойчивость к широкоиспользуемым противомикробным средствам, сообщается в Докладе об устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) и Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

Результаты исследования подчеркивают, что УПП представляет собой серьезную угрозу для здоровья людей и животных. Инфекции, вызванные бактериями, устойчивыми к противомикробным препаратам приводят к примерно 25 000 смертей в ЕС ежегодно.

Витенис Андрюкайтис, комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, заявил:

«Устойчивость к противомикробным препаратам является тревожной и опасной угрозой для здоровья людей и животных. Мы приложили значительные усилия, чтобы остановить ее рост, но этого недостаточно. Мы должны быть быстрее, сильнее и действовать на нескольких фронтах. Именно поэтому Комиссия запустит этим летом новый план, который даст основу для будущих скоординированных действий по снижению распространения устойчивости к противомикробным препаратам».

Из доклада следует, что, общая множественная лекарственная устойчивость к бактерии Сальмонеллы высока во всех странах ЕС. Тем не менее, эксперты отмечают, что устойчивость к критически важным антимикробным препаратам, используемым для лечения тяжелых случаев сальмонеллёза, остается низкой. Сальмонеллез, заболевание, вызываемое этими бактериями, является вторым по частоте возникновения, пищевой интоксикацией в ЕС.

Майк Кэтчпол, главный научный сотрудник ECDC:

«Особую озабоченность вызывает тот факт, что некоторые наиболее часто встречающиеся виды сальмонелл в организме человека, такие как однофазная Salmonella Typhimurium, проявляют чрезвычайно высокую устойчивость ко многим препаратам. Разумное использование антибиотиков в медицине и ветеринарии является чрезвычайно важным для решения проблемы, связанной с устойчивостью к противомикробным препаратам. Мы в ответственности за то, что антибиотики продолжают действовать».

В докладе также подчеркивается, что противомикробные уровни сопротивления в Европе по-прежнему различаются в зависимости от региона. Страны Северной и Западной Европы, как правило, имеют более низкие уровни сопротивления, чем страны Южной и Восточной Европы.

Марта Югас, руководитель блока биологической опасности и контаминантов EFSA:

«Эти географические различия, скорее всего, связаны с различиями в антимикробной терапии во всех странах ЕС. Например, в странах, где были приняты меры по сокращению, замене и пересмотру применения противомикробных препаратов на животных показывают более низкие уровни устойчивости к противомикробным препаратам и тенденцию убывания».

В докладе также озвучиваются следующие результаты исследований, которые могут оказать воздействие на здоровье населения:

Устойчивость к антибиотикам карбапенемов (carbapenem) была обнаружена впервые в рамках общеевропейского ежегодного мониторинга животных и пищевых продуктов. Карбапенемы обычно последний оставшийся вариант лечения для пациентов, инфицированных бактериями с множественной лекарственной устойчивостью к другим доступным антибиотикам. Очень низкие уровни устойчивости наблюдались в кишечной палочке свиней.

Бета-лактамаза расширенного спектра (БЛРС), продуцирующая кишечную палочку (Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing E. coli) была обнаружена в говядине, свинине, и телятине. Бактерии-продуценты БЛРС-ферментов обладаюют множественной лекарственной устойчивостью к бета-лактамным антибиотикам, которые включают производные пенициллина и цефалоспоринов. Распространенность БЛРС-продуцентов кишечной палочки варьировалась в разных странах от низких до очень высоких значений.

Устойчивость к колистину (colistin) было обнаружено на очень низких уровнях у сальмонелл и кишечной палочки свиней и крупного рогатого скота. Колистин в некоторых странах может быть широко использован для контроля инфекций у животных, особенно у свиней. В отдельных случаях колистин может быть использован в качестве «препарата последней инстанции» у людей.

Более 10% исследованных бактерий Campylobacter в организме человека показали устойчивость к двум критически важным противомикробным препаратам (фторхинолонов и макролидов — fluoroquinolones, macrolides), которые используются для лечения тяжелых случаев Campylobacter-инфекций у людей. Кампилобактериоз является наиболее частым пищевым отравлением в ЕС.

gmpnews