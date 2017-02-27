В Госдуму внесен очередной законопроект, упрощающий закупки для госаптек

Липецкий областной совет депутатов внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, разрешающий государственным и муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим фармацевтическую деятельность, в том числе и аптекам, проводить закупки по закону ФЗ-223 — он предусматривает более простые и быстрые процедуры госзакупки, чем ставший обязательным для всех госпредприятий с 1 января 2017 года ФЗ-44 «О контрактной системе».

Согласно закону, принятому в июле прошлого года, с 1 января 2017 года государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУПы и МУПы) обязаны осуществлять государственные закупки, в том числе лекарственных препаратов, исключительно по закону 44‑ФЗ «О контрактной системе».

«Закупка товаров, работ, услуг по №44-ФЗ предполагает закупку одновременно больших объемов товара, что неприемлемо для осуществления розничной торговли. Учитывая, что ассортимент аптек достигает до 10 тысяч наименований, осуществление закупок с применением технического задания с формированием лотов на длительный срок повлечет за собой убытки. Замедление оборачиваемости влечет за собой затоваривание, снижение дохода, в целом снижение эффективности бизнеса», – считают депутаты Липецкого областного совета.

По их мнению, жесткие ограничения на корректировку условий контрактов не позволяют аптекам реагировать на изменение спроса, в том числе вызванного эпидемиологическим подъемом заболеваемости. Кроме того, поставщики могут отказаться от участия в торгах из-за процедурных сложностей.

«Унитарные предприятия, осуществляющие фармацевтическую деятельность, рискуют полностью потерять возможность гибкого ценообразования, оперативного реагирования на возникающий спрос, заключения выгодных сделок, в том числе с производителями, закупок лекарственных средств по торговым наименованиям, поддержания широкого ассортимента, ввода в реализацию лекарственных препаратов под новыми торговыми наименованиями», – отмечают авторы законопроекта.

Аналогичный законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму депутатами Дмитрием Носовым, Виктором Водолацким, Мурадам Гаджиевым еще в середине декабря прошлого года.

Источник: Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности

vademec