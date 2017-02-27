«Эвалар» вложит 4 млрд рублей в производство фармсубстанций

Крупнейший в стране производитель БАДов «Эвалар» планирует построить в Тюменской области комплекс по производству фармсубстанций и переработке сырья стоимостью 3-4 млрд рублей.

Соглашение об инвестиционном партнерстве было подписано 27 февраля между губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым и генеральным директором «Эвалар» Ларисой Прокопьевой, говорится в сообщении компании.

Первым этапом реализации проекта станет разработка «дорожной карты», которая определит порядок и сроки строительства объекта.

«Активное расширение географии федеральных поставок, а также усиление экспортной составляющей (сегодня мы поставляем продукцию в 24 страны мира) – ставят перед нами вопрос о развитии производственных мощностей и инфраструктуры бизнеса. Первым шагом в этой области мы видим строительство высокотехнологичного комплекса по производству фармсубстанций в Тюмени. Среди других актуальных задач – строительство логистического хаба в европейской части России, который позволит нам снять нагрузку с площадок на Алтае и снизить издержки при работе с Европой», — заявила Прокопьева.

ЗАО «Эвалар» зарегистрировано в 1991 году и специализируется на разработке и выпуске натуральных лекарственных средств и БАДов. В 2015 году компания открыла представительство в США и начала реализацию ассортиментной линейки из 12 продуктов. Продукция компании представлена еще в 22 странах, наибольший объем продаж приходится на страны СНГ. В 2016 году выручка «Эвалар» увеличилась на 24% по сравнению с 2015 годом и достигла 9,3 млрд рублей.

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