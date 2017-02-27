Экс-директор Valeant заявил о своей невиновности

Бывший старший директор фармкомпании Valeant Грэй Тэннер и бывший гендиректор закрывшейся аптечной сети Philidor Эндрю Дэвенпорт заявили в суде, что невиновны в мошенничестве, даче взяток и отмывании денег – преступлениях, которые им инкриминирует Генеральная прокуратура США.

По сведениям ФБР, Дэвенпорт заплатил Тэннеру около $10 млн, пообещав добавить еще некоторую сумму, чтобы тот через ряд схем получал и передавал ему деньги, принадлежащие Valeant. Всего с декабря 2012 года по сентябрь 2015-го Дэвенпорт получил больше $40 млн. Он использовал часть полученных денег для покупки страховок, выплаты кредитов, а также вложил $50 тысяч в создание собственного винного погреба, считают правоохранительные органы.

Аптечная сеть Philidor, которая была основана в 2013 году и уже прекратила свое существование, по данным прокуратуры, в основном продавала рецептурные лекарства производства Valeant – они достигали 90% в общем объеме продаж сети.

Летом 2015 года американские конгрессмены и прокуроры обвинили Valeant в махинациях с ценообразованием. Затем Valeant уличили в манипуляции финансовыми показателями (в этом фармгиганту помогала аптечная сеть Philidor). Чтобы справиться с этой ситуацией, Valeant пришлось уволить генерального директора Майкла Пирсона и начать распродажу активов.

Valeant Pharmaceuticals International Inc – канадская фармацевтическая компания, основанная в 1960 году. Valeant производит офтальмологические препараты, лекарства для лечения неврологических и инфекционных болезней, заболеваний кожи. В портфеле компании более 500 препаратов, среди них Цесамет, Эфудекс, Местинон, Рибавирин. Выручка компании в 2015 году составила $10,4 млрд.

Источник: Fierce Pharma

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