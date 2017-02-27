Канадскому правительству предложили выделить деньги на жизненно важные лекарства

Канадские исследователи выяснили, что населению не хватает денег на лекарства и предложили правительству выделить средства на закупку жизненно важных препаратов. В перечень вошли лекарства от гипертонии, инсулин, антибиотики и пероральные средства контрацепции.

По данным исследователенй, каждый десятый житель страны не покупает необходимых препаратов из-за высоких цен на них. Чтобы справиться с ухудшением здоровья канадцев и предоставить им равный доступ к медицинской помощи, доктор Нав Персауд из медицинского колледжа в Торонто предложил правительству страны последовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и выделить средства на закупку жизненно важных препаратов для всех слоев населения. Эти лекарства, по замыслу врачей и ВОЗ, пациенты должны получать бесплатно в случае необходимости.

«Мы все знаем, что есть люди, которые не могут купить эти лекарства из-за их высокой стоимости. Если сложить этот факт и то, что такие препараты являются жизненно необходимыми, получится, что введение системы бесплатной выдачи жизненно важных лекарств позволит улучшить качество медицинской помощи и увеличить ожидаемую продолжительность жизни в стране», – пояснил Персауд.

Всего Персауд и его коллеги составили перечень из 125 жизненно важных препаратов, в который вошли инсулин, лекарства от гипертонии, ВИЧ, онкологических заболеваний и многие другие. Эти препараты составляют 44% от всех лекарств, прописанных врачами и выданных пациентам в аптеках в 2015 году. Закупка таких препаратов в среднем обойдется властям страны в $1,23 млрд ежегодно, однако введение такой системы позволит сэкономить пациентам и медицинским страховщикам $4,27 млрд в год.

Борьба с высокими ценами на лекарства идет и в Соединенных Штатах, где продолжается расследование в отношении нескольких фармкомпаний из-за политики ценообразования. Кроме того, Конгресс США рассмотрит законопроект, согласно которому фармкомпании обязаны согласовывать повышение стоимости препаратов с американскими властями, а также предоставлять данные о стоимости разработки лекарств и их клинических испытаний.

Источник: CBS News

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