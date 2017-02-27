Sanofi и Lonza вложат $285 млн в строительство завода в Швейцарии

Французская фармацевтическая компания Sanofi и швейцарская Lonza инвестируют 270 млн евро ($285 млн) в строительство завода по производству моноклональных антител для лечения сердечно-сосудистых, иммунологических и инфекционных, неврологических и онкологических заболеваний. Строительство завода в Швейцарии планируется начать в уже в 2017-м и завершить к 2020 году.

Об этом компании объявили в понедельник, 27 февраля.

Каждая фармкомпания вложит 50% от требуемых на строительство завода средств.

«Около 60% наших продуктов производится на основе клеточных технологий, включая моноклональные антитела, применяемые в терапии сердечно-сосудистых заболеваний, в иммунологии, неврологии и онкологии. Lonza имеет большой опыт в этой области, и в результате совместных инвестиций мы сможем удовлетворить нужды пациентов в этих ключевых видах лечения», – прокомментировал сделку Филиппе Люскан, исполнительный вице-президент Sanofi по вопросам промышленности и производства.

Lonza, которая ранее запустила аналогичные производства в Соединенных Штатах и Сингапуре, займется строительством и управлением инфраструктуры завода, на котором будет создано 200 рабочих мест. Обе компании планируют, что партнерство обеспечит им рост и расширит портфель биологических препаратов.

Sanofi – французская фармацевтическая компания, основанная в 1973 году. Sanofi специализируется на производстве вакцин и ветеринарных препаратов. Продукция компании представлена в ста странах по всему миру. Количество сотрудников компании превышает 110 тысяч человек. Штат сотрудников российского подразделения насчитывает более 2 тысяч человек. Объем продаж Sanofi в 2016 году составил 33,8 млрд евро, а чистая прибыль – 4,7 млрд евро.

Lonza Group – швейцарская биофармацевтическая компания, основанная в 1897 году. Компания представляет огромный спектр услуг, начиная от активных фармацевтических ингредиентов санитарно-гигиенических продуктов, косметики, товаров для сельского хозяйства до производства растворов для борьбы с вирусами, бактериями и другими опасными патогенами. Компания имеет более сорока производственных площадок по всему миру. На конец 2016 года штат компании составил более 10 тысяч сотрудников. Объем продаж компании в 2016 году вырос до $4,1 млрд швейцарских франков (около $4,05 млрд). В декабре 2016 года Lonza заключила сделку с американской инвестиционной компанией KKR & Co LP о покупке находящейся у нее в собственности Capsugel (фирмы – производителя систем доставки лекарств). Сумма сделки составила более $5,5 млрд.

Источник: Sanofi

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