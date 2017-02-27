Уровень концентрации сетевой фармрозницы в ТОП-15 достиг 36,8%

Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 2016 г.

Подводя итоги 2016 г. для российской фармрозницы очень сложно подобрать какой-то однозначный эпитет. Несмотря на глубоко пессимистичное начало и весьма умеренный оптимизм весенне-летнего сезона, последние месяцы прошлого года темпами восстановления натурального спроса удивили даже матёрых аналитиков. Развитие рынка в начале 2017 г. пока тоже вполне оптимистичное, так что, если общеэкономическая ситуация не будет ухудшаться, мы вполне можем констатировать завершение кризиса и вступление отрасли в фазу количественного роста.

В отношении качественного развития отрасли тоже есть, что отметить. Помимо уже ставших привычными тенденций к консолидации, которые, кстати, активно продолжались и в 4-м квартале 2016 г., российский фармритейл стал свидетелем, а отчасти и участником целого ряда процессов, связанных с эволюцией интересов неспециализированной розницы к фармацевтическому рынку. Интересы эти, стартовавшие несколько лет назад бурной дискуссией о необходимости разрешения продажи ЛП вне аптечных учреждений, к настоящему времени существенно трансформировались. Сейчас можно наблюдать примеры куда более глубокого партнёрства FMCG-ритейла с фармрозницей и даже попытки самостоятельной игры отдельных его представителей на фармрынке.

Характерно, что интересы неспециализированной розницы отграничены отнюдь не только off-line форматом, на протяжении прошлого года мы видели не один пример стремления представителей интернет-бизнеса расширить свою продуктовую матрицу за счёт ЛП и парафармацевтики. Здесь правда пока так и не удаётся прийти к единому знаменателю в отношении возможностей on-line торговли ЛП – документ, подготовленный в конце прошлого года, до сих пор не вступил в силу. Очевидно, что данная тема будет одним из ключевых трендов развития фармритейла в текущем году.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2016 г.

gmpnews