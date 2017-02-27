Через три года оборот фарминдустрии Индии достигнет отметки в $55 млрд

По данным совместного исследования «Индийского института туризма и менеджмента» и компании «Assocham», фармацевтический рынок Индии к 2020 году достигнет оборота в $55 млрд.

К 2020 году Индия, с большой вероятностью, станет одним из трёх крупнейших фармацевтических рынков по скорости роста, а также шестым по величине рынком мира, сообщается в вышеупомянутом исследовании.

Рынок фармацевтических препаратов Индии в среднем вырос на 17,46% в течение 2005-16 годов, а оборот рынка увеличился с $ 6 млрд в 2005 году до $ 36,7 млрд в 2016 году.

В период с 2015-20 годы индийскую сферу здравоохранения ожидает совокупный среднегодовой темп роста в 29%, а также рост прибыли до $ 280 млрд. Из других особенностей исследования отмечается повышение осведомленности в вопросах состояния здоровья, увеличение уровня так называемых «болезней цивилизации» и большая доступность страхования.

По данным исследования в первые шесть месяцев 2016 года порядка 100 тысяч иностранных туристов приехали для лечения по индийской медицинской визе, что делает фармацевтический рынок страны весьма прибыльным. Основными странами, использующими медицинскую визу, были Бангладеш, Афганистан, Мальдивские Острова, Республика Корея и Нигерия.

В 2015 году наблюдался прирост иностранных туристсов прибывших по медицинской визе в 140% по сравнению с 2013 годом, когда по медицинской визе в страну въехало порядко 50 тысяч человек

ИСТОЧНИК:DECCAN HERALD

gmpnews