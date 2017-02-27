В Кировской области планируется реализация уникальных фармацевтических проектов

По поручению и.о. заместителя Председателя Правительства области Максима Кочеткова 20 февраля представители регионального министерства промышленности и энергетики посетили Кировский филиал АО «АВВА РУС». Напомним, это российская фармацевтическая компания, которая с 1996 года занимается производством лекарственных препаратов собственной разработки.

В ходе визита директор кировского филиала Ольга Гордиенко рассказала: в настоящее время ведётся подготовка к запуску производства медикамента (антибиотика широкого спектра действия) из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Так, в декабре 2016 года Фонд развития промышленности предоставил предприятию кредит на сумму 50 млн. рублей для покупки необходимого оборудования.

О. Гордиенко добавила: на кировской площадке российская компания планирует к реализации два импортозамещающих проекта, направленных на производство фармацевтических субстанций, предназначенных для изготовления лекарственных препаратов.

— Производство активных фармацевтических субстанций на основе материалов животного происхождения является уникальным для российской фармацевтики. В России данные субстанции пока не выпускаются. Реализация этих проектов не только позволит снизить цены на лекарственные препараты, но и обеспечит вывод на российский рынок новых инновационных препаратов отечественного производства, — подчеркнула Ольга Гордиенко.

По итогам рабочего визита стороны договорились о дальнейшей совместной работе в целях стабильного развития предприятия, а соответственно, и экономики региона.

Напомним, что врио Губернатора Кировской области Игорь Васильев неоднократно подчёркивал: развитие биофармацевтики должно в ближайшем будущем стать одним из прорывных направлений для промышленности нашего региона.

СПРАВКА. Компания «АВВА РУС» специализируется на производстве лекарственных средств по таким направлениям, как педиатрия, гастроэнтерология, кардиология, неврология, аллергология, инфекционные заболевания. Входит в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли. Продукция компании представлена во всех регионах России и за рубежом: в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Молдове, Грузии, Азербайджане, Киргизии, Румынии.

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