Фармпроизводители готовы снизить цены на препараты на определенных условиях

Межведомственная комиссия по подготовке и проведению прямых переговоров с производителями лекарств осенью 2016 г. провела переговоры более чем с 10 производителями дорогостоящих препаратов – для лечения заболеваний из списка «7 нозологий», а также ВИЧ (СПИД) и гепатита С, рассказал «Ведомостям» топ-менеджер одной из фармацевтических компаний. «Ведомостям» удалось ознакомиться с несколькими протоколами заседания комиссии.

Есть два подхода к переговорам: их можно вести по препаратам, которые уже входят в различные перечни лекарств, закупаемых за государственный счет, а можно – в контексте включения в перечни новых препаратов – участникам рынка интереснее второй подход, рассказывает сотрудник одной из фармацевтических компаний.

Так, «Биокад» готов снизить цену на препарат для лечения гепатита С на 10% и таким образом сэкономить бюджету 327 млн руб. Janssen, фармацевтическое подразделение Johnson & Johnson, предложила включить в программу «7 нозологий» для ограниченной группы пациентов новый противоопухолевый препарат, а взамен снизить цены на него и – существенно – на другой уже закупаемый по этой программе препарат. Roche предложила снизить цены на противоопухолевые препараты газива и мабтера и, если общее количество пациентов превысит 2200, в течение трех лет бесплатно поставлять газиву. ViiV Healthcare готова снизить цены на три препарата для лечения ВИЧ-инфекции.

Переговоры с регуляторами дают возможность для гибкого ценообразования и могут способствовать большему охвату населения лекарствами с учетом ограниченного бюджета на их закупку и актуальности использования инновационных лекарств, говорит исполнительный директор Janssen в России Екатерина Погодина. Компания, по ее словам, предложила варианты доступа к лекарствам для терапии пациентов с хроническим лимфоцитарным лейкозом и мантийноклеточной лимфомой, а также с рассеянным склерозом – без увеличения бюджета на их закупку.

Roche, по словам ее представителя, предложила рассмотреть проекты по лекарственному возмещению, основанные на софинансировании и разделении рисков, когда государство оплачивает лекарственную терапию только при достижении высокой клинической эффективности.

Переговоры с производителями идут постоянно, сказал представитель Минпромторга (замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб председательствует в комиссии). Задача комиссии – выработать с производителями лекарств, не производимых в России, стратегии присутствия на рынке: локализация производства, заключение долгосрочных контрактов, ценообразование на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), рассказывает представитель ведомства.

gmpnews