Лекарства из списка жизненно важных будут промаркированы в 2018 году

По этой маркировке любой покупатель в аптеке сможет при помощи своего смартфона или сканера в самой аптеке проверить легальность препарата

Эксперимент по маркировке лекарств пока касается препаратов из списка «7 нозологий», в 2018 году эксперимент распространится на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщила в рамках сессии на Инвестфоруме в Сочи министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Эксперимент по маркировке лекарственных препаратов запущен в РФ с 2017 года. По этой маркировке любой покупатель в аптеке сможет при помощи своего смартфона или сканера в самой аптеке проверить легальность препарата.

В Росздравнадзоре также уверены, что маркировка двухмерным штриховым кодом позволит в автоматизированном режиме обеспечивать защиту от недоброкачественных и контрафактных препаратов.

«Эта система уже запущена в этом году. Она запущена для «7 нозологий» (федеральная программа, в рамках которой пациенты, страдающие одним из семи редких и наиболее дорогостоящих в лечении заболеваний, могут рассчитывать на бесплатное получение жизненно необходимых препаратов — прим. ТАСС), в следующем году она будет касаться уже всех лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — сказала Скворцова.

Сейчас перечень ЖНВЛП включает 646 лекарственных препаратов.

Министр также отметила, что маркировка лекарственных препаратов не скажется на стоимости препаратов. «Самый оптимальный ее вариант — баркод. Он дешевый, не будет сказываться на стоимости лекарств», — пояснила она.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни».

Участие в форуме, как ожидается, примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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ТАСС