Маркировка препаратов не должна повлиять на их стоимость

Маркировка лекарств не повлияет на стоимость препаратов, уверен глава «Деловой России» Алексей Репик. «Если ее сделать неизбыточной и легко реализуемой для фармацевтических предприятий, а сейчас все к тому идет, то я не вижу большого негативного влияния на цены от этой системы», — рассказал он «Российской газете» в кулуарах Российского инвестиционного форума Сочи 2017.

«Я вижу огромную пользу в части повышения доверия потребителей к той продукции, которая может значительно повлиять на их здоровье и их жизнь. Эта система давно напрашивалась», — отметил он.

Маркировка лекарств позволит гарантировать движение продукта от производителя к непосредственному потребителю, снизит долю контрафакта на рынке.

Большой проблемы в том, чтобы увеличить срок рассмотрения дел по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности Алексей Репик не видит.

«Проблема взаимодействия с правоохранительными органами всегда находится в плоскости правоприменения, а не законодательства, — сообщил он «РГ». — Очень часто оказывается, что законодательные инициативы не самое большое зло с точки зрения бизнеса, а вот невозможность все прописать и в связи с этим перекосы в правоприменения — это то, с чем сталкивается подавляющее количество предпринимателей и на что жалуется».

Между формальностью и реальной жизнью всегда есть разрыв, нужно принимать во внимание специфику каждой конкретной ситуации, считает глава «Деловой России».

gmpnews