В России созданы технологические платформы для создания современных биопрепаратов

Министр здравоохранения, принимающая участие в инвестиционном форуме в Сочи, рассказала обозревателю НТВ о создании в России новейших препаратов от пока неизлечимых заболеваний.

Вероника Скворцова отметила, что в России созданы технологические платформы для создания самых современных биологических препаратов. Это позволит резко повысить эффективность лечения тяжелых и пока неизлечимых заболеваний, в том числе онкологических.

15 препаратов уже проходят доклинические и клинические исследования на базе ведущих федеральных центов. По прогнозам, до окончания этих исследований и начала широкомасштабного применения указанных лекарств остается до полутора лет.

gmpnews