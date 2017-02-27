Российская фармпромышленность повернулась в сторону производства субстанций

22 февраля представители Минпромторга России, Росздравнадзора, отраслевых объединений и лидеры фармацевтической отрасли встретились за деловым завтраком в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Впервые мероприятие в традиционном для ТПП формате было посвящено фармацевтической и медицинской промышленности.

Встречу провел президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. В деловом завтраке приняли участие руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова.

Президент Ассоциации производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники медицинского назначения «Росмедпром» Юрий Калинин отметил положительные тенденции развития отрасли, с вопросами и пожеланиями выступили генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, директор по экономике здравоохранения АО «Р-Фарм» Александр Быков и другие представители общественных объединений и бизнеса.

Большинство тем делового завтрака касалось сферы регуляторики, контроля и надзора в фармацевтической и медицинской отрасли. В ходе обсуждения были отмечены инновационные процессы в этом направлении: переход на риск-ориентированный подход, введение системы маркировки, проведение в перспективе контрольных закупок лекарств, разработка системы чек-листов в сфере обращения лекарственных препаратов и медизделий.

«Мы все стремимся к тому, чтобы медицинская помощь в Российской Федерации была качественной, безопасной и эффективной», — обозначил Михаил Мурашко.

Особое внимание было уделено трехступенчатой системе государственных закупок лекарств, которая дает преимущества лекарственным препаратам, производство которых на всех стадиях технологического процесса, включая производство фармацевтической субстанции, осуществляется на территории России стран и членов ЕАЭК.

«Сейчас мы видим, что промышленность повернулась в сторону производства фармсубстанций. Например, из 8 поддержанных Фондом развития промышленности проектов 4 направлены на организацию производства фармсубстанций», — подчеркнула Ольга Колотилова.

Кроме того, в 2016 году Минпромторг России в рамках государственной программы развития фармацевтической и медицинской промышленности выделил субсидии на реализацию 8 проектов, направленных на организацию производства фармацевтических субстанций.

«Интерес промышленности к фармсубстанциям существует, поэтому мы предложили механизм трехступенчатой системы госзакупок. Он будет действовать только в тех случаев, когда субстанция производится на территории РФ или других стран-участниц ЕАЭС. Если в России производится только готовая форма, торги проводятся по правилам «третий лишний», — пояснила Ольга Колотилова.

В завершении делового завтрака Сергей Катырин обозначил, что обсуждение направлений развития фарммедпрома продолжится, будут собраны вопросы из регионов, а по итогам их рассмотрения подготовлены предложения в Минпромторг России и Росздравнадзор.

Центр Корпоративных Коммуникаций S-GROUP

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