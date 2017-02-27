Разработан порядок продажи лекарств дистанционным способом

Минздрав России разработал проект постановления Правительства РФ «О порядке розничной торговли ‎лекарственными препаратами для медицинского применения и лекарственными препаратами для ветеринарного применения (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов) дистанционным способом, и о внесении изменений ‎в некоторые акты Правительства Российской Федерации ‎ по вопросу розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом».

Розничная торговля лекарственными препаратами дистанционным способом включает в себя прием, формирование, хранение, доставку заказов на лекарственные препараты для медицинского применения и отпуск лекарственных препаратов.

Розничная торговля дистанционным способом осуществляется аптечными организациями при наличии:

— не более одного веб-сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет», имеющего аттестат соответствия информационной (автоматизированной) системы требованиям по безопасности информации, на праве собственности;

— выданной в установленном порядке лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом.

Прием заказа на розничную продажу дистанционным способом осуществляется посредством личного обращения покупателя в аптечную организацию, через веб-сайт организации, по телефонам сервисной службы заказа лекарственных препаратов, справочной службы или иного структурного подразделения организации, осуществляющего прием заказов на лекарственные препараты.

Прием заказа на розничную продажу дистанционным способом лекарственного препарата, отпускаемого по рецепту, осуществляется с обязательным предоставлением покупателем оригинала рецепта, копии рецепта, в том числе электронной копии, или образа рецепта в электронном виде.

По желанию покупателя при приеме заказа на розничную продажу дистанционным способом ему может быть оказана консультация, связанная с подбором лекарственного препарата, отпускаемого без рецепта, или выписанного лекарственного препарата, отпускаемого по рецепту, при временном его отсутствии в организации.

Ведение реестра web-сайтов аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществляет Росздравнадзор.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 27 марта 2017 г.

«Фармацевтический вестник»