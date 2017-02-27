Санкт-Петербургский «Медполимер» вернулся в собственность ставропольского «Эскома»

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительными договоры купли-продажи акций, заключенные между ОАО НПК «Эском» и гражданами Зелимханом Чакхиевым и Нурутдином Газиковым. Таким образом, исковые требования членов совета директоров «Эском» Санжара Назарова и Владимира Надточия и его акционера – кипрской компании «Самерфилд сервисиз лтд», полностью удовлетворены: 100% акций «Медполимера» возвращены в собственность ставропольского концерна.

В ноябре 2016 года Арбитражный суд Ставропольского края отказался удовлетворить требование истцов. Однако, как говорится в Постановлении апелляционного суда, опубликованном 22 февраля, первая инстанции не учла, что акции были проданы директором «Эском» по цене (123,4 млн руб. 29.02.2016) в 4 раза ниже балансовой стоимости (562,8 млн руб. 31.03.2016). Это не было экономически оправдано и ухудшило положение концерна, поскольку в рамках дела о банкротстве ОАО «Фирма Медполимер» ему предъявлены требования кредиторов на сумму 450,96 млн руб.

По документам получается, что покупатели расплатились за акции «Медполимера» наличными, которые поступили в кассу завода. В тот же день генеральный директор «Эском» получил «под авансовый отчет» такую же сумму. Вместе с тем в материалах дела отсутствуют доказательства возврата этих денег или расходования их на погашение долгов перед кредиторами и работниками предприятия.

Суд обязал покупателей возвратить акции продавцу. Постановление суда вступило в силу и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Справка

«Медполимер» в этом году отмечает 80-летие. Специализируется на выпуске медицинской продукции из полимерных материалов и инфузионных растворов. Согласно информации, размещенной на сайте фирмы, в 2015 году ею было реализовано 26711,34 тыс. контейнеров инфузионных растворов, что на 53% больше, чем годом ранее. В денежном выражении продажи выросли на 40%. Выручка за январь-декабрь 2015 года составила свыше 582 млн руб., прибыль от продаж – 127437 тыс. руб. (более свежей информации нет).

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»