«Гриндекс» выиграл дело о защите прав на товарный знак Милдронат®

7 февраля 2017 года Высший хозяйственный суд Украины вынес окончательное решение в деле о защите прав компании «Гриндекс» на знаменитый как в Украине, так и во всем мире товарный знак Милдронат®. В результате судебных разбирательств, длившихся два года, суд постановил отменить правовую охрану товарного знака «Милдрокард» компании «Белмедпрепараты», а также патентов ООО «Нико» на маркировку соответствующего лекарственного средства.

Акционерное общество «Гриндекс» является разработчиком и производителем популярного оригинального лекарственного средства Милдронат®, которое содержит активное вещество — мельдоний, получившего широкое признание среди врачей и пациентов за свою эффективность, а также многочисленные награды, среди которых звание «Препарат года» в номинации «Рецептурный препарат иностранного производства» ежегодного национального рейтинга Украины «Панацея-2005». Однако после окончания патентной охраны вышеупомянутого средства компания столкнулась с попыткой воспользоваться популярностью его торговой марки Милдронат®.

Выяснилось, что на фармацевтическом рынке Украины появился препарат «Милдрокард», производитель и владелец ООО «Нико» совместно с РУП «Белмедпрепараты», название которого схоже по степени смешения с товарным знаком препарата АО «Гриндекс». Латвийский фармацевтический концерн тщательно следит за своей продукцией на всех ее этапах, включая защиту товарных знаков, поэтому любая попытка злонамеренного использования интеллектуальной собственности АО «Гриндекс» с целью введения в заблуждение потребителей будет иметь серьезные последствия для нечестного производителя. Суд Украины удовлетворил иск АО «Гриндекс» и признал недействительными все свидетельства на правовую охрану препарата с названием «Милдрокард» на Украине. Исходя из этого, название препарата «Милдрокард» потеряло на Украине как прямую, так и косвенную правовую охрану, а любые действия по введению препарата в обращение, включая упаковку, хранение и продажу будут считаться незаконными.

Товарные знаки Милдронат®/Mildronate® имеют международную регистрацию в странах СНГ, Европы и в других странах мира, в том числе признан широко известным товарным знаком на Украине. Товарный знак Милдронат® эксклюзивно принадлежит АО «Гриндекс» (Латвия). Продукт мельдоний с названием Милдронат® является оригинальным продуктом АО «Гриндекс».

«Фармацевтический вестник»