ВОЗ призвала создавать новые антибиотики

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран к стимулированию исследований и передовых разработок в области создания новых антибиотиков для борьбы с устойчивыми к противомикробным препаратам бактериями.

Для того чтобы «подтолкнуть» правительства стран к принятию мер, ВОЗ опубликовала список устойчивых к антибиотикам «приоритетных патогенов» – 12 видов бактерий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья людей.

«Этот список – новый инструмент, который позволит направить деятельность в сфере научно-исследовательских работ на решение неотложных задач в области общественного здравоохранения. Устойчивость к антибиотикам набирает масштаб, и наш арсенал методов лечения стремительно истощается. Если мы будем полагаться только на рыночные механизмы, новые антибиотики, которые нужны нам больше всего, появятся слишком поздно», – заявил помощник генерального директора ВОЗ по вопросам систем здравоохранения и инноваций доктор Мари-Поль Кини.

Представленные в списке ВОЗ бактерии разделены на три группы по уровню необходимости создания новых антибиотиков: высокоприоритетные, приоритетные и среднеприоритетные.

К высокоприоритетной группе ВОЗ отнесла бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, которые особенно опасны для пациентов больниц, в особенности тех, для лечения которых требуются медицинские устройства (аппараты для искусственной вентиляции легких и венозные катетеры). В эту группу входят Acinetobacter, Pseudomonas и различные виды семейства Enterobacteriaceae (включая Klebsiella, E. coli, Serratia и Proteus). Такие бактерии могут вызвать тяжелые и смертельные инфекции, например, инфекции кровотока и пневмонию.

«У этих бактерий сформировалась устойчивость к действию широкого ряда антибиотиков, включая карбапенемы и цефалоспорины третьего поколения – наиболее эффективные из имеющихся антибиотиков для лечения бактериальных инфекций с множественной лекарственной устойчивостью», – говорится в сообщении ВОЗ.

К среднеприоритетной и высокоприоритетной группам отнесли бактерии с растущей лекарственной устойчивостью, которые вызывают более распространенные заболевания, такие как гонорея и пищевое отравление (сальмонеллез).

В сентябре прошлого года ВОЗ на 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвала правительства всех стран мира разработать план борьбы с распространением устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.

По возвращении с ассамблеи министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о подготовке соответствующего плана Россией, а в январе текущего года были определены пять его основных направлений.

Источник: ВОЗ

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