На закупках лекарств от ВИЧ Минздрав сэкономит 2-3 млрд рублей

Переход на централизованные закупки антиретровирусных (АРВ) препаратов позволит сэкономить порядка 2-3 млрд рублей, за счет чего лечением будут охвачены дополнительно «несколько десятков тысяч человек», заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой на Экономическом форуме в Сочи. Ранее в министерстве заявляли, что экономия может достигнуть 8 млрд рублей.

«Переход на централизованные закупки антиретровирусных препаратов позволит нам сэкономить. Назвать конкретную цифру пока невозможно, однако если проводить аналогию с закупками препаратов по семи высокозатратным нозологиям, то разница достигает порядка 2-3 млрд рублей. А эти деньги дают возможность охватить лечением еще несколько десятков тысяч человек. Постановление правительства о переводе закупок на федеральный уровень вступило в силу 1 января 2017 года, конкурсные процедуры и заключение контрактов займут от двух до трех месяцев», – сообщил Краевой.

В конце декабря 2016 года руководитель департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина давала гораздо более оптимистичную оценку – она говорила об экономии 8 млрд рублей.

Минздрав РФ совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) продолжает вести переговоры с производителями о снижении и фиксации цен на антиретровирусные препараты.

Профильные ведомства прорабатывают возможность заключения с фармкомпаниями долгосрочных контрактов.

Сэкономленные средства планируется потратить на программы информирования населения и на увеличение охвата терапией против ВИЧ. По словам Краевого, необходимо также увеличить долю отечественных препаратов от ВИЧ на российском рынке.

«Обязать человека с ВИЧ встать на диспансерный учет нельзя… Однако если человек не является в лечебное учреждение, то никто не сможет отследить стадию его болезни и, соответственно, рассчитать закупку препаратов с учетом его потребности», – пояснил Краевой.

В конце февраля текущего года Минздрав разместил на портале zakupki.gov.ru 10 тендеров на закупку препаратов от ВИЧ на общую сумму более 6,1 млрд рублей. По состоянию на 27 февраля Минздрав объявил 26 аукционов на общую сумму 11,068 млрд рублей. На централизованную закупку лекарств от ВИЧ в 2017 году было выделено 15 млрд рублей.

Если торги по аукционам состоятся, как и запланировано, 15 марта, то первые партии препаратов должны поступить в регионы в мае-июне 2017 года. При этом в начале февраля Сергей Краевой обещал, что новые партии лекарств, закупленные централизованно, поступят в регионы уже в апреле текущего года.

Источник: ТАСС

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