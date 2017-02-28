Производителям жизненно важных лекарств могут выделить дополнительные субсидии

Правительство обсуждает дополнительные субсидии для производителей жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также схему заключения длительных контрактов на производство лекарств для государственных закупок, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

«Для нас самый большой риск – потенциальное сворачивание производства ЖНВЛП. Мы можем следить за ценами, но нельзя быть застрахованными от того, что в какой-то момент предприниматели остановят производство определенного вида лекарства. Поэтому у нас есть предложение по дополнительному субсидированию, которое мы с коллегами обсуждали», – сказала Голодец.

По словам Голодец, опасность заключается не в росте цен, а в вероятности исчезновения с рынка ряда препаратов. При этом, считает вице-премьер, удержать цены на лекарства удается за счет импортозамещения, которое обеспечивает потребителя большим числом отечественных препаратов.

Кроме того, по словам Голодец, правительство рассматривает схему заключения длительных контрактов с производителями, которые будут производить лекарства, необходимые медучреждениям и приобретаемые через госзакупки.

«И тот и другой проект обсуждаются, они находятся в абсолютно рабочем состоянии. Как только у нас будет в каком-то секторе угроза, мы сразу будем реализовывать второй шаг», – пояснила вице-премьер.

По данным Росздравнадзора, в 2016 году рост цен на ЖНВЛП замедлился по сравнению с 2015 годом в шесть раз. Розничные цены на лекарства, не включенные в перечень ЖНВЛП, выросли в 2016 году на 7,4% (в 2015 году – на 19,5%).

Источник: РИА «Новости»

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