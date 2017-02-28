Минздрав определил порядок продажи лекарств через интернет

Министерство здравоохранения разработало проект постановления правительства, определяющего порядок продажи лекарств через интернет. Предполагается, что онлайн-торговлю смогут вести только реально существующие аптечные организации, а доставлять покупателям препараты, в том числе рецептурные, будут курьеры с фармацевтическим образованием.

«К розничной торговле дистанционным способом разрешены… лекарственные препараты для медицинского применения, отпускаемые по рецептам и без рецептов медицинских работников, за исключением лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, лекарственных препаратов, обладающих анаболической активностью, и лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 30%», – говорится в тексте проекта постановления.

Согласно документу, продавать лекарства через интернет смогут только обычные (офлайн) аптеки на своем официальном сайте, при этом за каждой аптекой может быть закреплен только один сайт. Все сайты, торгующие медикаментами, будут занесены в специальный реестр, ведением которого будет заниматься Росздравнадзор. Принимать заказ и осуществлять доставку и передачу лекарств (как рецептурных, так и безрецептурных) будут специалисты с фармацевтическим образованием.

В случае принятия документ вступит в силу в октябре 2017 года.

С предложением разрешить дистанционную торговлю лекарственными препаратами через интернет в Минздрав обратился Институт развития интернета (ИРИ). В конце 2015 года Минздрав вынес на общественное обсуждение проект федерального закона, разрешающего осуществлять продажу медикаментов через интернет. Законопроект прошел все необходимые обсуждения и был внесен на рассмотрение в правительство.

Вопросом легализации интернет-аптек занимается и Минэкономразвития. В конце июня 2016 года ведомство по поручению первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова приступило к разработке законопроекта, разрешающего продажу лекарств, алкоголя и табака через интернет.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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