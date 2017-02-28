Прокуратура США запросила у Pfizer документы о финансировании благотворительности

Американская фармацевтическая компания Pfizer подтвердила, что получила от федерального прокурора США запрос на предоставление документов о работе с благотворительными фондами, которые помогают пожилым американцам софинансировать платежи по льготной медпрограмме Medicare. Аналогичные запросы получили и многие другие крупные американские фармкомпании. В Минюсте и прокуратуре США подозревают, что, финансируя эти фонды, производители лекарств пытались поддержать высокие цены на свои препараты.

Согласно обнародованным данным, Pfizer получила уже два таких запроса – в декабре 2015 года и в июле 2016 года. Оба запроса связаны с правительственным расследованием поддержания высоких цен на лекарства, а также подкупа фондов и других организаций, занимающихся финансовой поддержкой льготников государственной социальной программы Medicare.

Из документов самой компании следует, что в 2016 году Pfizer пожертвовала более $10 млн фонду по поддержке пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, – Patient Access Network Foundation (PAN Foundation).

Pfizer не первая компания, получившая запрос в связи с этим расследованием. Прокуратура интересуется аналогичной деятельностью Gilead Sciences, Biogen, Jazz Pharmaceuticals, Celgene и Regeneron Pharmaceuticals.

В Минюсте США полагают, что, финансируя такие благотворительные фонды, фармацевтические компании удерживают пациентов от перехода на более дешевые дженерики и поддерживают высокие цены на свою оригинальную продукцию.

По данным Bloomberg, в 2014 году семь крупных организаций, занимающихся покрытием соплатежей пациентов Medicare, получили в совокупности $1,1 млрд пожертвований от фармкомпаний – вдвое больше, чем в 2010 году.

По данным исследования, опубликованного в научном журнале JAMA Internal Medicine, фармкомпании и производители медизделий щедро оплачивают врачам питание на конгрессах и ужины в ресторанах, чтобы медики прописывали пациентам их продукцию.

Pfizer Inc – американская фармацевтическая компания, созданная в 1849 году. Pfizer специализируется на производстве препаратов для лечения сахарного диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Выручка компании в 2015 году составила $48,8 млрд, прибыль – $7,7 млрд.

Источник: Bloomberg

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