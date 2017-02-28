ФАС: российское здравоохранение не готово к внедрению risk-sharing

Российское здравоохранение еще не готово к широкому внедрению системы разделения рисков (risk-sharing) при госзакупках препаратов, считает начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев. Система risk-sharing предполагает, что государство оплачивает производителю лишь те лекарства, которые оказали ожидаемый терапевтический эффект.

Нижегородцев отметил, что система risk-sharing является современной и прогрессивной, однако ее развитие возможно только с учетом коренной модернизации самой системы российского здравоохранения.

«Отсутствуют обязательные для применения в медицинской практике клинические руководства, отсутствует эффективный надзор за взаимодействием врачей и фармкомпаний, только начала свое развитие система фармаконадзора. Таким образом, система здравоохранения России в настоящее время институционально не готова к внедрению «риск-шеринга». В этих условиях новая модель закупки лекарств несет в себе большие риски для общественных отношений (конкуренции) и региональных бюджетов здравоохранения», – пояснил Нижегородцев.

Он также добавил, что во исполнение поручения Правительства РФ ФАС совместно с Минздравом должны будут урегулировать риски, связанные с внедрением программы, в рамках пилотных проектов.

В начале февраля 2017 года стало известно о запуске пилотного проекта risk-sharing в Москве, Московской и Калужской областях. По словам одного из разработчиков системы – гендиректора ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава РФ Виталия Омельяновского, «инновационные модели договоров» находятся в разработке.

В Подмосковье схема разделения рисков была запущена летом 2016 года. В рамках программы основанием для оплаты поставленных фармкомпанией препаратов будет ожидаемый лечебный эффект, а именно излечение пациента. Такие договоры с отсрочкой платежа до 180 дней были в рамках эксперимента заключены с двумя компаниями.

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