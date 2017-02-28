Словацкая компания BioMed планирует войти в состав витебского медико-фармацевтического кластера

Научно-исследовательская компания BioMed (Словакия) рассматривает возможность вступления в медико-фармацевтический кластер «Союз медицинских, фармацевтических и научно-образовательных организаций «Медицина и фармацевтика — инновационные проекты», сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель наблюдательного совета союза Алексей Сычев.

«Вхождение в состав первого в Беларуси медико-фармацевтического кластера словацкая компания рассматривает как возможность реализации совместных научно-исследовательских программ в области диагностики и лечения онкологических заболеваний», — отметил он.

Для белорусских участников кластера такое партнерство, помимо научной составляющей, открывает возможности по развитию компетенций в сфере адаптации и продвижения разрабатываемых лекарственных средств на внешние рынки.

Союз заинтересован в расширении состава участников, особенно за счет компаний, обладающих уникальным опытом и узкоспециализированными компетенциями. Основной задачей кластера является развитие возможностей его участников и решение общих для них проблем, пояснил Алексей Сычев. Для этого планируется сформировать такую научно-техническую базу, которая позволяла бы удовлетворить любой запрос компании по созданию определенного лекарственного средства.

«Мы планируем делать это по полному циклу — от создания молекулы, синтеза активной субстанции, проведения доклинических исследований до отработки технологий производства, проведения биоэквивалентных или клинических испытаний, опытно-экспериментального выпуска изделия, что в совокупности непросто делать многим предприятиям в одиночку с учетом производительности их оборудования и высокой стоимости субстанций», – подчеркнул Алексей Сычев.

Сегодня кластер объединяет около 15% отечественных фармпредприятий, но к участию в его работе проявляют интерес ряд компаний, в том числе из других регионов Беларуси. На днях его новыми участниками стали ООО «СИВитал» (Витебск) и РПУП «Академфарм» (Минск). Научно-исследовательское предприятие «СИВитал» занимается разработкой инновационных тест-систем, направленных на определение чувствительности больных клеток к проводимому лечению, в том числе при онкологических заболеваний. Его подключение к работе кластера дает возможность проводить совместные исследования для разработки новых технологий или лекарственных средств.

«Для участников кластера будет также интересно сотрудничество с компанией «Академфарм», которая имеет опыт создания с нуля высокоэффективных препаратов», — отметил Алексей Сычев.

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