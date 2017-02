Дмитрий Морозов: отечественные фармкомпании «встают на крыло» Словацкая компания BioMed планирует войти в состав витебского медико-фармацевтического кластера » Сделка по продаже доли «Р-Фарм» японской Mitsui будет закрыта в начале лета Точные параметры сделки будут финализированы до конца марта, в начале лета ожидается закрытие сделки Сделка по продаже доли «Р-Фарм» японской Mitsui будет закрыта в начале лета 2017 г., параметры сделки будут определены в конце марта. Об этом рассказал ТАСС председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик. «До 31 марта будет подписано соглашение о вхождении в капитал «Р-Фарм» компании Mitsui. Точные параметры сделки будут финализированы до конца марта. В начале лета ожидается закрытие сделки», — сказал он. Ранее ТАСС сообщал, что японская Mitsui & Co договорилась о покупке 10% «Р-Фарм» с возможным расширением доли до 20%. По данным ведущей деловой газеты Японии Nikkei, Mitsui планирует потратить от 15 до 20 млрд иен (от 130 до 174 млн долларов) на приобретение 10% акций российской фармацевтической компании «Р-Фарм». «Р-Фарм» специализируется на производстве активных фармацевтических ингредиентов химической природы, биологических субстанций и готовых лекарственных препаратов. Оборот компании по МСФО в 2015 г. составил 68,7 млрд руб. Согласно данным базы «Спарк», 100% акций в АО «Р-Фарм» принадлежат Репику. Mitsui & Co — крупная японская универсальная компания, которая специализируется в области машиностроения, электроэнергетики, финансов, химической, пищевой и текстильной промышленности. Сейчас Mitsui & Co активно инвестирует в фармацевтический бизнес по всему миру с целью расширения своего присутствия в этой сфере. ТАСС