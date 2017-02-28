Дмитрий Морозов: отечественные фармкомпании «встают на крыло»

Проект одного из лидеров российской фармацевтической промышленности компании BIOCAD в рамках инвестиционного форума в Сочи был отмечен «Премией развития». Он предусматривает выпуск высокотехнологичных лекарств, которые заменят импортные аналоги и снизят затраты на обеспечение больных.

Сфера самая что ни на есть серьезная — онкологические и аутоиммунные заболевания. Сейчас за разработками BIOCAD пристально следят как профессионалы фармацевтического рынка, так и обычные граждане, для которых лекарства, разработанные российским производителем, стали главной надеждой на выздоровление. О том, как дальше будет развиваться компания и что ждет отечественную фарму, рассказал «Российской газете» генеральный директор BIOCADДмитрий Морозов.

Дмитрий Валентинович, поздравляю вас с заслуженной наградой. Но стоит отметить, что она у вашей компании далеко не первая. Недавно компания BIOCAD получила правительственную премию в области качества. Что для вашей компании значат награды такого уровня?

Спасибо за поздравления. Действительно, премия в области качества для нас достаточно принципиальная награда, поскольку в нашей отрасли компромиссов с качеством быть не может. Качество отечественных препаратов должно быть даже выше чем у иностранных, поскольку нам приходится преодолевать некое недоверие. Сейчас оно все меньше, и мы на деле доказываем, что при производстве своих препаратов мы соблюдаем все обязательные стандарты.

Недавно компания BIOCAD запросила у петербургских властей статус стратегического инвестора. Зачем это нужно вашей компании?

Мы запросили этот статус, потому что нам необходимы дополнительные земельные площади, чтобы развивать производственные мощности. И город очень хорошо сработал, статус стратегического инвестора присвоен в очень короткие сроки. Также я хочу отметить, что правительство Санкт-Петербурга очень эффективно работает по выделению земельного участка в промышленной зоне «Пушкинская», на которой мы будем размещать новое производство.

А вы могли бы поподробнее рассказать об этом новом производстве. Какова проектная мощность, каков размер инвестиций и когда завод будет построен?

Это строительство и организация центра доклинических исследований, а также производства химических субстанции и готовых форм общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект составит 3,1 миллиарда рублей собственных средств. Из них — полтора — в организацию производства. Сроки реализации проекта 2017-2027 годы, сроки строительства — два года. Мы рассчитываем на то, что государство будет поддерживать производителей препаратов полного цикла, в том числе и через трехступенчатую систему госзакупок.

Кстати про трехступенчатую систему госзакупок. Недавно проект был отправлен на доработку. Как вы считаете, нужно ли его дорабатывать и если да, то какие моменты там должны быть прописаны?

Я участвовал в этом совещании у Заместителя Председателя правительства РФ Аркадия Дворковича. Совещание было очень конструктивным. Присутствует определенное недовольство у зарубежных фармацевтических компаний, но они всегда недовольны, мы к этому привыкли. Какие бы меры наше правительство им не предлагало, иностранцы всегда недовольны. Не потому что они плохие или хорошие, они не хотят изменений. А рынок очень динамично меняется сейчас и очевидно, что отечественные фармацевтические компании «встают на крыло». На этом совещании был обсужден ряд очень конструктивных моментов, было предложено увязать глубину переработки и объем инвестиций с предоставлением статуса отечественного товара в рамках СПИК для иностранных компаний. Такое поручение было дано Министерству промышленности и торговли, и я считаю, что сейчас в большей степени это поручение выполнено. Формулировки найдены. И, на самом деле, Аркадий Владимирович озвучил очень глубокую мысль, что со стороны иностранных компаний недостаточно обещать что-то сделать. Они должны показать инвестиции, должны проинвестировать и только тогда претендовать на статус отечественного товара. Но самое главное инвестиции должны быть не в упаковочное производство, а в производство субстанций на территории Российской Федерации. Вот это был ключевой фактор, который просили учесть при подготовке данного постановления.

Компания BIOCAD активно выходит на международные рынки. Расскажите об этом?

Мы делаем первые уверенные шаги в данном направлении. Здесь мы видим очень позитивные тенденции. К примеру, мы очень активно сейчас ведем регистрацию в Латинской Америке, в Аргентине. Латиноамериканские компании с большим интересом смотрят на наши продукты, также как и японские. У нас идет проект с одной из японских компаний, которая сейчас ведет активные консультации с министерством здравоохранения Японии, находит поддержку, они показывают результаты наших разработок. И, я скажу, Министерство здравоохранения Японии отзывается о локализации этих препаратов в Стране восходящего солнца очень в положительном ключе.

Дмитрий Валентинович, отличаются ли требования, которые предъявляются к препаратам в других странах?

Вы знаете, везде есть своя специфика. Но на сегодняшний момент я могу сказать, что Минздравом проделана огромная работа с точки зрения гармонизации российского законодательства с требованиями стран ICH. С точки зрения регистрационных требований или требований к качеству отличия минимальные. Есть какие-то вопросы, но они в общем-то некритичные и в большей степени носят формальный характер. Различаются климатические зоны, возможно, немного по-другому оформляется упаковка. Но это не принципиальное различие.

gmpnews