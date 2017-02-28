Препарат, применяемый в фармацевтике и косметологии, будут производить в Серпухове

Антиоксидант, применяемый в косметологии, пищевой и фармацевтической промышленности, который называется дигидрокверцетин, будут производить в подмосковном Серпухове, производство планируют отрыть в сентябре 2017 года, сообщил Серпуховскому информагентству генеральный директор ООО «Шакор» Сергей Тихоновский.

«Дигидрокверцетин – мощнейший антиоксидант, применяемый в косметологии, пищевой и фармацевтической промышленности, в других отраслях. Мы планируем открыть соответствующее производство в сентябре в Серпухове», – сообщил о планах по расширению бизнеса Тихоновский.

Он уточнил, что объем инвестиций в проект составил 40 миллионов рублей, планируется создание 35 рабочих мест. Руководство компании обратилось к главе Серпухова Дмитрию Жарикову с просьбой оказать содействие в прохождении административных этапов при введении в эксплуатацию производства. Глава городского округа подтвердил готовность администрации оказать необходимую помощь.

Дигидрокверцетин представляет собой порошок бледно-желтого (кремового) цвета, горьковатый на вкус, с древесным запахом. Сырье для производства субстанции – корневая и комлевая часть некоторых видов лиственниц, которые произрастают на территории Сибири и Дальнего Востока России, поэтому РФ является крупнейшей в мире страной по запасам сырья для производства дигидрокверцетина.

В медицине и фармацевтике он применяется для лечения лучевой болезни, выведения радионуклидов, в целях продления жизни, в токсикологии и при лечении наркотической зависимости, сердечно-сосудистой системы, в дерматологии, иммунотерапии, при нарушении обмена веществ. В пищевой промышленности это безопасный консервант и антиокислитель, который используется при производстве различных молочной продуктов, мясной продукции и животных жиров, кондитерских и хлебобулочных изделий, соков и безалкогольных напитков, пива, крепкого алкоголя, растительных масел. В сельском хозяйстве дигидрокверцетин является кормовой добавкой для животноводства и биостимулятором в растениеводстве.

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