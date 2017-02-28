Инвестиции BIOCAD в развитие производства составят 20 млрд рублей

В ближайшие 3-5 года компания BIOCAD планирует инвестировать в развитие производственных мощностей в Петербурге 20 млрд руб. Биотехнологическая компания BIOCAD начала реализацию сразу нескольких проектов по развитию производства в Северной столице.

«Запуск новых проектов стал возможен благодаря поддержке правительства Санкт-Петербурга, которое предоставило предприятию статус «стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга», а также выделило землю в Царском селе», — рассказал генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов на Международном инвестиционном форуме в городе Сочи.

Один из проектов – строительство и организация центра доклинических исследований, а также производства химических субстанции и готовых форм общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект составит 3,1 миллиарда рублей собственных средств. Из них – 1,5 – в организацию производства. Сроки реализации проекта 2017 -2027 годы, сроки строительства – 2 года.

Объект разместится в Пушкинском районе, на шоссе Подбельского. Под эти цели Правительством города уже выделены участки общей площадью 8 Га. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать около 200 рабочих мест. Срок окупаемости составит 5,7 лет.

«Планируется, что налоговые отчисления до 2027 года в бюджеты РФ достигнут 6 млрд рублей. Ожидается, что здесь будут выпускаться 18 препаратов, 17 из которых предназначены для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза. 5 препаратов из них не имеют аналогов в РФ» — сообщают в компании.

Планируемый объем инвестиций – 3, 051 млрд рублей, срок реализации проекта – 10 лет, до 2027 года. В компании рассчитывают, что вложения окупятся за 5,7 лет. Налоговые отчисления в бюджеты РФ составят более 6 млрд руб., в т.ч. более 3,6 млрд. в региональный бюджет; 2,3 млрд.руб. в федеральный и 260 млн. руб. во внебюджетные фонды. Таким образом, строительство центра позволит увеличить валовый региональный продукт более чем на 24 млрд. руб.

Также на инвестиционном форуме за организацию высокотехнологического производства биологических субстанций и готовых лекарственных форм для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, компания BIOCAD была объявлена победителем Премии «Развитие», в номинации «Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий». Награду победителям вручал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Конкурс на присуждение премии за вклад в устойчивое социально-экономическое развитие России «Премия развития» учрежден Внешэкономбанком в 2012 г. «Премия развития» – профессиональная награда за заслуги в реализации крупных национально значимых проектов.

В текущем году церемония награждения победителей конкурса впервые прошла на Российском инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля. Награды вручены в шести номинациях: «Лучший инфраструктурный проект»; «Лучший проект в отраслях промышленности»; «Лучший проект по комплексному развитию территорий»; «Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий»; «Лучший проект в области экологии и «зеленых» технологий»; «Лучший экспортный проект».

gmpnews