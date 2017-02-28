GlobalData: объем фармрынка России к 2021 году превысит 38 млрд долларов

Российский рынок лекарственных препаратов к 2021 году возрастет до 38,56 млрд долларов, тогда как в 2016 году он оценивался в 20,91 млрд. Эксперты аналитической компании GlobalData отметили, что фармрынок РФ является одним из наиболее динамично развивающихся во всем мире.

В материале GlobalData говорится, что основными драйверами рынка в ближайшие годы станут усовершенствованная регуляторная база и правительственные инициативы, направленные на развитие отечественной фармацевтической промышленности. Особенно экспертами отмечаются меры Минпромторга по поддержке российских фармпроизводителей и федеральная программа льготного лекарственного обеспечения, по которой некоторым категориям граждан предоставляется бесплатный доступ к ряду препаратов.

Позитивное влияние на рост объемов фармрынка РФ также окажет развитие конкуренции между дженериковыми компаниями. В 2015 году дженериковый сегмент рынка оценивался в 59% в денежном выражении и в 85% — в натуральном. Эксперты GlobalData также обращают внимание на развитие рынка бионалогов в России.

remedium