В конце 2016 г. рынок слияний/поглощений в фармотрасли взял паузу перед выборами в США

В конце 2016 г. мир ожидал результатов ноябрьских выборов Президента США. Не стала исключением и фармотрасль. Активность в области M&A фактически заморозилась. Исключением стали лишь две компании – Pfizer и Shire, пишет Evaluate Pharma.

В IV квартале 2016 г. активность на рынке слияний/поглощений резко пошла на спад. За этот период было заключено всего 34 сделки на общую сумму 5,4 млрд долл. Для сравнения, в III квартале 2015 г. заключено 49 сделок на сумму 26,7 млрд долл., в IV – 65 сделок на сумму 29,5 млрд долл.

Крупнейшая сделка минувшего года между ирландской Shire и американской Baxalta (32 млрд долл.) была объявлена в январе, а завершена в июне. Затем в августе американская Pfizer объявила о приобретении другой американской компании Medivation за 14 млрд долл. (табл.) и через месяц закрыла сделку, которая стала последней крупной сделкой 2016 г.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»