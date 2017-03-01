Продажи инновационных лекарств от рака в январе выросли до $483 млн

В январе 2017 года объем продаж иммуноонкологических лекарств в США составил $483 млн, подсчитали в аналитической компании Symphony Data. При этом доля двух лекарств от Bristol-Myers Squibb, которая первая вывела на рынок препараты такого класса, снизилась с 72% до 70%.

Всего на рынке США присутствуют четыре иммуноонкологических препарата, одобренных для терапии меланомы и немелкоклеточного рака легких: Опдиво (BMS), Yervoy (BMS), Китруда (Merck & Co, в России представлена как MSD), Tecentric (Roche).

В январе 2017 года, после того как Китруда была одобрена для терапии немелкоклеточного рака легкого, доля BMS на рынке иммуноонкологических препаратов начала снижаться и достигла 70%. При этом доля Китруды выросла с 21% до 23%, а Tecentriq – до 7%.

Иммуноонкологические препараты относятся к инновационной терапии, которая помогает иммунной системе распознавать клетки злокачественной опухоли и элиминировать их. Китруда представляет собой ингибитор PD-1 — белка запрограммированной клеточной смерти, который участвует в процессах подавления иммунной системы при беременности и аутоиммунных заболеваниях. Препарат избирательно блокирует взаимодействие между рецептором PD-1, расположенным на клетках иммунной системы (T-лимфоцитах), и лигандами PD-L1 и PD-L2 на опухолевой клетке, благодаря чему иммунная система может распознать злокачественные клетки и уничтожить их. Tecentriq, в свою очередь, представляет собой ингибитор PD-L1 — препарат блокирует PD-L1, расположенный на опухолевой клетке.

В России Опдиво и Китруда были зарегистрированы в декабре и ноябре 2016 года соответственно. Вывод Китруды на рынок состоялся в феврале 2016 года.

Roche – швейцарская фармацевтическая компания, основанная в 1896 году. Roche специализируется на производстве препаратов в области вирусологии, онкологии, трансплантологии и ревматологии. Количество сотрудников компании превышает 85 тысяч человек. Объем продаж компании в 2016 году составил $50,6 млрд, а чистая прибыль – $9,7 млрд.

MSD (Merck Sharp & Dohme) – американская фармкомпания, созданная в 1891 году. MSD специализируется на инновационных рецептурных лекарственных средствах, вакцинах, биологических препаратах и ветеринарных лечебных средствах. Компания присутствует более чем в 140 странах. В 2016 году объем продаж компании составил $39,807 млрд, а прибыль – $5,712 млрд.

Bristol-Myers Squibb – американская фармацевтическая компания, работающая в нескольких направлениях: лекарственные средства от онкологических заболеваний, диабета, ВИЧ, СПИДа, гепатитов и пр. Выручка компании в 2015 году составила $16,5 млрд, а чистая прибыль – $1,5 млрд.

Источник: Investor’s Business Daily, Inc.

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