Онищенко выступил за принудительное лицензирование препаратов против ВИЧ

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в очередной раз выступил за введение в России механизма принудительного лицензирования препаратов против ВИЧ-инфекции.

«Если мы введем закон об обязательном, принудительном лицензировании, как это сделали страны БРИКС, Бразилия, в частности… Суть закона состоит в том, что страна, в которой идет интенсивный эпидемический процесс, может назначить ту цену, которая реальна для препарата, а не в несколько раз дороже того, как она есть по себестоимости. Никуда эти корпорации не денутся, не уйдут с российского огромного рынка, не потеряют эти деньги, их никто нигде не ждет. Поскрипят, поскулят, но за счет этого мы можем это сделать», – заявил Онищенко на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, сопротивление принятию этого закона в России сейчас «огромное», однако идею поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В августе 2016 года Онищенко уже выступал за введение механизма принудительного лицензирования в отношении препаратов против ВИЧ.

В октябре 2015 года с просьбой ввести принудительное лицензирование антиретровирусных препаратов, предназначенных для лечения ВИЧ, к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обратились представители 19 некоммерческих организаций. В конце сентября 2015 года исполнительный директор UNAIDS (подразделение ООН по ВИЧ/СПИД) Мишель Сидибе направил главе Минздрава Веронике Скворцовой обращение, в котором призвал Россию к принудительному лицензированию лекарств от ВИЧ. Позднее в поддержку этой инициативы выступили ООН и ФАС.

В январе текущего года Минздрав утвердил и направил в правительство проект плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ. Однако в процессе межведомственных согласований в план так и не был включен пункт о принудительном лицензировании препаратов от ВИЧ.

Источник: «РИА Новости»

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