Представители крупнейших российских и зарубежных компаний оценили инвестиционные возможности Калужской области

20-21 февраля 2017 года в городе Калуге состоялся индустриальный тур, во время которого представители крупнейших российских и зарубежных компаний смогли оценить инвестиционные возможности города.

Для реализации инвестиционных проектов в Калужской области отведено более 110 гектаров. Участники тура ознакомились с потенциалом этих площадок, а также посетили предприятия, которые уже успешно работают.

В ходе визита потенциальные инвесторы, а также представители федеральных СМИ, сопровождавшие делегацию, получили возможность посетить свободные территории и площадки для размещения предприятий: индустриальные парки «Росва», «Калуга-Юг» и «Грабцево».

Индустриальному туру предшествовала презентация инвестиционных возможностей города Калуги, состоявшаяся в декабре 2016 года в представительстве правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации в Москве и направленная на привлечение потенциальных партнеров, заинтересованных в размещении производств на территории областного центра. Еще ранее, в ноябре 2016 года, в Калуге впервые состоялся Калужский промышленно-инновационный форум «Промышленность. Инновации. Технологии», где также были продемонстрированы инвестиционные возможности и перспективы города.

В своем приветствии участникам индустриального тура городской голова города Калуги Константин Горобцов сообщил, что Калуга активно заявляет о своих возможностях по привлечению инвестиций на федеральном уровне и теперь пришла пора практического знакомства потенциальных инвесторов с городом.

«Мы надеемся, что наглядная демонстрация работы индустриальных парков, свободных производственных мощностей, предлагаемых инвесторам, помогут привлечь в город новые компании, которые будут решать свои задачи и вместе с нами двигаться вперед. Со своей стороны могу гарантировать, что муниципальные и региональные власти оказывают максимальную помощь на всех этапах реализации инвестиционных проектов», – отметил Константин Горобцов.

Большой интерес у участников индустриального тура вызвало посещение индустриального технопарка «Грабцево», в частности высокотехнологичного завода «Ново Нордиск» по производству инсулинов, построенного с «нулевого» цикла в 2015 году и являющегося на данный момент образцом организации фармацевтического производства.

Инвестиционный проект реализован компанией «Ново Нордиск» на земельном участке общей площадью 50 000 кв. м. В будущем компания сможет обеспечить производство полного цикла (за исключением субстанции) современных инсулинов. В настоящее время продуктовая линейка завода «Ново Нордиск» включает весь спектр cовременных инсулинов в форме предварительно заполненных шприц-ручек ФлексПен® и картриджей Пенфилл®, что позволяет обеспечивать высококачественными инсулинами более полумиллиона пациентов с сахарным диабетом в России.

На заводе компании «Ново Нордиск» в «Грабцево» все стадии фармацевтического производства осуществляются в соответствии с международными и российскими требованиями к фармацевтическому производству. На предприятии создано 240 рабочих мест, многие сотрудники завода прошли стажировку в Дании, а также на производственных площадках других иностранных производств «Ново Нордиск»: во Франции, Китае, США.

На заводе установлена современная система водоподготовки, в упаковочных цехах проводятся различные тесты, позволяющие обеспечить качество производимого продукта на каждом этапе, имеется химическая и микробиологическая лаборатории, в складских помещениях осуществляется постоянный мониторинг температуры и влажности воздуха. На заводе также имеется обширная офисная зона, спроектированная по принципу «открытого пространства». Участники индустриального тура особо отметили, что на заводе «Ново Нордиск» в Калужской области успешно реализованы передовые энергосберегающие и экологически безопасные технологии.

Общий объем инвестиций в данный проект составил более 100 миллионов долларов США. Деятельность завода отвечает задачам «Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 года» (Фарма-2020) и вносит значительный вклад в развитие фармацевтической отрасли России, укрепляя лекарственную безопасность страны и способствуя внедрению высоких технологий и повышению уровня лечения сахарного диабета в России.

По словам вице-президента и директора завода «Ново Нордиск» в Калуге Кеннета Мортенсена, руководство компании, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, с оптимизмом смотрит в будущее «Ново Нордиск» на российском рынке, поскольку строительство и функционирование завода в Калужской области соответствует всем современным тенденциям в сфере локализации производства.

Дальнейшие планы компании по развитию завода в «Грабцево» связаны с наращиванием производственных мощностей, вводом в эксплуатацию новых производственных процессов: изготовление готовых лекарственных форм современных препаратов инсулина с использованием оригинальных субстанций компании.

«Фармацевтический вестник»