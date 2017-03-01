«36,6» и Ozon запустили сервис по бронированию лекарств через интернет

ПАО «Аптечная сеть 36,6» и онлайн-ритейлер Ozon.ru запустили совместный проект по онлайн-бронированию лекарственных препаратов.

«С сегодняшнего дня товары можно забронировать как на сайтах группы «36,6», так и на площадке OZON. Оплата и выдача заказа производятся в любой из аптек, находящихся под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6». Единый список лекарств и изделий медицинского назначения в настоящее время насчитывает более 7 тысяч позиций. В ближайшие недели партнеры планируют довести эту цифру до 15 тысяч», – сообщили в «36,6».

Если законодательные ограничения по дистанционной торговле лекарствами снимут, то компании запустят сервис курьерской доставки.

«Пока мы не можем точно прогнозировать выгоду от совместного проекта с OZON, но ожидаем, что в результате его реализации оборот компании вырастет примерно на 10%. Что касается ассортимента, то у нас с партнерами соглашение об избежании взаимной конкуренции. Иными словами, мы размещаем только тот ассортимент, который не дублирует уже имеющиеся на OZON.ru позиции. Этим объясняется подавляющий процент лекарственных средств. Если будет принят закон о легализации онлайн-аптек, мы с ОZON выработаем совместное решение», – сообщил корреспонденту Vademecum пресс-секретарь «36,6» Алексей Киселев-Романов.

Партнерское соглашение между «36,6» и Ozon.ru было заключено в ноябре 2016 года.

Ранее разрешить продажу лекарств через интернет попросил Институт развития интернета (ИРИ). В конце 2015 года Минздрав вынес на общественное обсуждение проект федерального закона, разрешающего осуществлять продажу медикаментов через интернет. Законопроект прошел все необходимые обсуждения и был внесен на рассмотрение в правительство.

В конце февраля текущего года Минздрав представил на общественное обсуждение проект постановления правительства, определяющего порядок продажи лекарств через интернет. Предполагается, что онлайн-торговлю смогут вести только реально существующие аптечные организации, а доставлять покупателям препараты, в том числе рецептурные, будут курьеры с фармацевтическим образованием.

Источник: ПАО «Аптечная сеть 36,6»

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