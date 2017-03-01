В Госдуме предложили запустить пилотный проект по онлайн-продаже лекарств

Перед тем как разрешить продажу рецептурных лекарств через интернет, необходимо запустить пилотный проект, который позволит отработать процедуру контроля продажи таких препаратов, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал.

«Сама по себе идея [online-продажи лекарств, в том числе рецептурных. – Vademecum] неплохая. Нужно доработать и посмотреть, как это будет действовать. Может быть, сделать сначала пилотный проект. Нужно посмотреть в качестве эксперимента, как это будет происходить. Сразу это внедрять я считаю нецелесообразным», – пояснил Фургал.

По его словам, для начала необходимо проработать процедуру контроля продаж рецептурных лекарств через интернет, иначе у аптек может появиться лазейка для продажи таких лекарств без рецепта.

«Я боюсь, что может начаться отпуск рецептурных лекарств без рецепта. В последнее время у нас и в аптеке-то рецептурные препараты редко по рецептам получают», – пояснил он.

С предложением разрешить торговлю лекарствами через интернет в Минздрав обратился Институт развития интернета (ИРИ). В конце 2015 года Минздрав вынес на общественное обсуждение проект федерального закона, разрешающего продавать лекарственные препараты через интернет. Законопроект прошел все необходимые обсуждения и был внесен на рассмотрение в правительство.

В конце февраля текущего года Минздрав представил на общественное обсуждение проект постановления правительства, определяющего порядок продажи лекарств через интернет. Предполагается, что онлайн-торговлю смогут вести только реально существующие аптечные организации, а доставлять покупателям препараты, в том числе рецептурные, будут курьеры с фармацевтическим образованием.

Источник: ИА «Москва»

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