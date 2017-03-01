ФАС возбудила дело против Минздрава за нарушение закона о конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Минздрава, заподозрив ведомство в нарушении закона о конкуренции: министерство даже после предупреждения ФАС не разработало требования, которые должны предъявляться к медучреждениям для получения лицензии на медицинскую деятельность.

Речь идет о приказе №121н от 11 марта 2013 года. Перечень услуг, составляющих медицинскую деятельность и фактически, по мнению ФАС, утвержденный этим приказом, противоречит аналогичному перечню, утвержденному принятым годом ранее постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 года №291 «О лицензировании медицинской деятельности».

Минздраву следовало разработать требования, которым медучреждения должны удовлетворять для получения лицензии на медицинскую деятельность (включая требования к работам и услугам). Однако вместо этого ведомство ввело дополнительную классификацию видов медицинской деятельности, не предусмотренную законодательством. По мнению ФАС, такие действия могут препятствовать работе надзорных органов, а также создать дополнительный административный барьер для медицинских организаций.

Чтобы исправить эту ситуацию, антимонопольная служба в июле 2016 года вынесла Минздраву предупреждение, в соответствии с которым министерство должно было разработать и утвердить эти требования до ноября 2016 года. Минздрав требование ФАС проигнорировал.

«В связи с невыполнением Минздравом России требований положения о лицензировании медицинской деятельности сегодня в Российской Федерации отсутствует единая система лицензионных требований, предъявляемых к соискателям лицензий и лицензиатам, осуществляющим отдельные виды работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность, что ставит медорганизации в неравное положение при получении лицензий», – пояснил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

Минздрав с требованиями ФАС не согласился. В ведомстве считают, что «группировка медицинских услуг» с учетом видов медпомощи и условий, в которых она оказывается, прописана в приказе №121н не зря: если бы этой группировки не было, «к кабинету амбулаторного хирурга в поликлинике и к хирургическому отделению, оказывающему высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральном специализированном центре, должны были бы предъявляться одинаковые требования, и указанный кабинет получил бы возможность проводить высокотехнологичные операции без наличия необходимого оборудования и соответствующего персонала, что ставило бы под угрозу жизнь и здоровье пациентов».

Тем не менее Минздрав готов работать над совершенствованием законодательства: ведомство намерено собрать для этого рабочую группу.

Источник: ФАС

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