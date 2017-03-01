К 2021 г. объем российского фармрынка почти удвоится и составит около 39 млрд долл.

По данным британской исследовательско-аналитической компании GlobalData, к 2021 г. объем российского фармацевтического рынка, являющегося одним из самых динамично развивающихся в мире, вырастет почти в два раза и составит 38,56 млрд долл. против 20,91 млрд долл. в 2016 г., говорится в пресс-релизе. Среднегодовой темп роста (CAGR) составит 13%.

По мнению экспертов, основными драйверами роста российского фармрынка станут развитие нормативно-правовой базы и правительственные инициативы по развитию внутреннего рынка лекарств. Так, например, Федеральная программа по дополнительному лекарственному обеспечению (ДЛО) предусматривает бесплатное обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан. Программа распространяется на 350 наименований лекарственных препаратов.

Министерство промышленности и торговли также принимает активное участие в укреплении индустрии здравоохранения Российской Федерации, что положительно сказывается на внутреннем производстве лекарств и медоборудования. В 2015 г. доля произведенных в России лекарственных препаратов составила 27,2% общего объема рынка. К 2020 г. планируется довести этот показатель до 50%.

На рост объема общего российского фармрынка также окажет положительное влияние конкуренция в дженериковом сегменте. В 2015 г. доля дженериков составила 59% в денежном выражении и 85% в упаковках.

В 2012 г. Правительство Российской Федерации утвердило комплексную программу развития биотехнологий в РФ на период до 2020 г. Это позволит многим компаниям успешно работать на российском фармрынке. В период с 2012-го по 2020 г. предусмотрено финансирование этой программы в размере 31,8 млрд долл.

К 2020 г. планируется строительство 10 предприятий по производству биосимиляров с дополнительными инвестициями в объеме 265,3 млн долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»