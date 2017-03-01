ФАС добилась снижения цен на 150 наименований лекарств

С ноября 2016 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добилась снижения цен примерно на 150 наименований лекарственных препаратов, сообщил на расширенной коллегии ФАС глава ведомства Игорь Артемьев.

«В системе регистрации лекарств нам удалось реально снизить цены примерно на 150 препаратов, в реальном выражении, это впервые», — заявил он.

Поручение сравнить цены на лекарственные препараты в России и за рубежом Президент РФ Владимир Путин дал антимонопольной службе в июле 2016 года.

Первый этап мониторинга, в ходе которого ФАС анализировала цены на препараты из перечня программы «Семь нозологий», завершился в сентябре. В итоге были выявлены 48 препаратов, которые в России продаются дороже, чем в отдельных странах мира. Антимонопольная служба призывала производителей снизить цены на эти лекарства в добровольном порядке, в противном случае угрожая расследованием обоснованности цен. Большинство производителей перерегистрировали цены, снижение составило в среднем 50%, утверждал в конце декабря 2016 года начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев. По его словам, благодаря этому в 2017 году при федеральных закупках Минздрав сможет сэкономить минимум 4,9 млрд рублей.

Второй этап мониторинга завершился в середине января 2017 года. На этот раз ведомство изучало цены на препараты для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, а также на антибактериальные и противотуберкулезные средства, сравнивая их с ценами на аналогичные препараты за рубежом. В итоге были выявлены 95 лекарств, которые в России продаются дороже, чем в референтных странах. Среди таких препаратов оказались лекарства производства компаний Sanofi, Bayer, GSK, Roche, AbbVie, Gilead Sciences, MSD, Teva и других. В результате по состоянию на 9 февраля 2017 года были снижены цены на 30 позиций из реестра предельных отпускных цен.

Источник: ТАСС

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