Вступили в силу новые стандарты работы аптек

В среду 1 марта 2017 года вступил в силу приказ Минздрава от 31 августа 2016 года № 647н, устанавливающий новые требования к персоналу, руководству и инфраструктуре аптек, а также правила реализации товаров аптечного ассортимента и проведения оценки деятельности таких организаций.

Согласно приказу, во всех аптеках теперь должны быть установлены информационные системы, позволяющие выявлять поддельные, контрафактные и некачественные лекарства.

В документе указано, что сотрудники аптек не вправе скрывать от покупателя информацию о наличии иных лекарственных препаратов, имеющих тот же МНН, и цены на них. Кроме того, фармацевты теперь обязаны по требованию покупателя ознакомить его с сопроводительной документацией на товар.

Начинающим фармацевтам необходимо будет пройти программу адаптации, которая включает в себя вводный инструктаж при приеме на работу, первичный и повторный инструктажи на рабочем месте. Помимо прочего сотрудники аптек должны будут развивать коммуникативные навыки и научиться предотвращению конфликтов. Кроме того, они будут регулярно проходить проверку квалификации, знаний и опыта.

К основным обязанностям фармацевтов теперь отнесены помимо прочих фармацевтическое консультирование и информирование о рациональном применении лекарств в целях ответственного самолечения.

Для проведения фармацевтического консультирования допускается создание специальной зоны.

Все помещения аптеки должны быть расположены в здании (строении) и функционально объединены, изолированы от других организаций. Кроме того, здание должно быть обустроено для беспрепятственного входа и выхода инвалидов.

В случае если конструктивная особенность здания не позволяет этого сделать, то должна быть организована возможность вызова фармацевтического работника для обслуживания лиц с ограниченными возможностями.

В августе 2016 года сообщалось о том, что работников аптек могут обязать предлагать покупателям в первую очередь более дешевые отечественные препараты, а также информировать о наличии российских аналогов импортных лекарств и ценах на них.

Источник: Информационно-правовой портал «Гарант»

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