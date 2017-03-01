По итогам 2016 года продажи Группы компаний «Рош» выросли на 4%

Продажи Группы компаний «Рош» в 2016 году выросли на 4% и достигли 50,6 млрд. швейцарских франков. Несмотря на значительные инвестиции в разработку и вывод продуктов на рынок, прибыль на акцию росла быстрее продаж (+5%), сообщается в отчете компании за 2016 год.

В подразделении Фарма продажи выросли на 3% и достигли 39,1 млрд. швейцарских франков. Основной вклад в рост продаж внесли препараты Перьета, Герцептин и Актемра, при этом на показатели частично повлияло снижение продаж препаратов Пегасис, Тарцева и Луцентис.

Продажи подразделения Диагностика увеличились на 7% и достигли 11,5 млрд. швейцарских франков, что выше показателей рынка в целом. Основной вклад внесло направление «Централизованные и по месту лечения исследования» и его основной бизнес по иммунодиагностике.

На рынок были выведены четыре новых препарата компании «Рош»: Котеллик (распространенная меланома), Алеценза (рак легкого), Венклекста (хронический лимфолейкоз; коммерциализация препарата совместно с компанией AbbVie) и Тецентрик (рак мочевого пузыря и легкого). Кроме того, в 2016 году Управление по контролю качества лекарственных средств и продуктов питания США (FDA) пять раз предоставило препаратам «Рош» статус «прорыв в терапии». Главным событием стал выход на рынок США иммунотерапевтического противоопухолевого препарата Тецентрик в мае. Это первый за последние более чем 30 лет новый метод лечения одной из разновидностей рака мочевого пузыря, одобренный FDA. В октябре еще одним событием стало разрешение FDA на применение Тецентрика у пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ), ранее получавших лечение.

Комментируя итоги года, главный исполнительный директор Группы компаний «Рош» Северин Шван (Severin Schwan) сказал: «Я рад тому, что мы снова достигли поставленных целей и, одновременно с этим, – значительного прогресса по нашему портфолио препаратов. Менее чем за год мы вывели на рынок четыре новых препарата, в том числе наш первый иммунотерапевтический противоопухолевый препарат Тецентрик. Подразделение Диагностика выпустило иммунохимический модуль cobas e 801, представляющий собой важный шаг вперед в реализации концепции автоматизированной лаборатории. В этом году мы снова ожидаем ряд важных клинических результатов и прохождения важных этапов в разработке и регистрации новых препаратов, что отражает наш широкий ассортимент перспективных инновационных продуктов».

В 2016 году компанией «Рош» были представлены важные клинические результаты. Регистрационное исследование в группе людей, страдающих гемофилией А (Haven 1), показало, что профилактика эмицизумабом обеспечила значительное снижение количества кровотечений в динамике во времени. Проведенное компанией Chugai исследование III фазы (J-Alex) продемонстрировало, что терапия первой линии препаратом Алеценза значительно снизила риск прогрессирования заболевания или смерти по сравнению с действующим стандартом терапии кризотинибом у пациентов с ALK-положительным НМРЛ. В крупном клиническом исследовании (Gallium) по фолликулярной лимфоме препарат Газива показал положительные результаты, в то же время в другом исследовании (Goya) по применению данного препарата при диффузной В-крупноклеточной лимфоме основные цели исследования достигнуты не были. В 2016 году «Рош» также представила результаты крупнейшего из когда-либо проводившихся клинического исследования по гигантоклеточному артерииту (ГКА), который представляет собой серьезное воспалительное заболевание кровеносных сосудов. Применяемая первоначально в сочетании со стероидами, Актемра более эффективно поддерживала ремиссию, по сравнению с терапией только стероидами у пациентов с впервые диагностированным и рецидивирующим ГКА.

Ожидается, что в 2017 году продажи компании «Рош» будут расти на уровне начала или середины диапазона однозначных чисел, при постоянных обменных курсах. Предполагается, что рост чистой прибыли на акцию будет расти в целом такими же темпами, что и продажи, при постоянных обменных курсах. «Рош» предполагает дальнейшее повышение дивидендов в швейцарских франках.

gmpnews